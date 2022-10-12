Депутаты губернской думы проверили доступность лекарств для жителей Сергиевского района

Обеспечение доступности лекарств и медикаментов на всей территории региона - на постоянном контроле органов власти губернии. Во вторник, 11 октября, оценить ситуацию в Сергиевском районе выехали депутаты комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике областного парламента.

В работе приняли участие председатель комитета Марина Сидухина, заместитель председателя Думы Алексей Лескин, заместитель председателя комитета Елена Сазонова, член профильного комитета Вера Попова.

Главной целью народных избранников было выяснить, могут ли жители отдаленных населенных пунктов приобрести лекарства, не выезжая в районные центры и крупные города области.

Министерство здравоохранения Самарской области в последние годы проводит работу по созданию сети аптечных пунктов на базе государственных учреждений здравоохранения, так как коммерческие аптеки на селе открывают редко из-за низкой рентабельности. Для того чтобы обеспечить самарцам возможность приобрести лекарства вне зависимости от места проживания, к работе подключаются подразделения госучреждений - фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и отделения врачей общей практики, сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко. Предусмотрена и возможность доставки льготных лекарств на дом для пациентов отдаленных территорий.

Как выяснили депутаты, в Серноводске льготные препараты по рецепту врача можно получить в поликлинике Сергиевской центральной районной больницы. В селе работают и три аптечных пункта. Один из них расположен в отделении почтовой связи.

Отметим, что "Почта России" в апреле текущего года получила лицензию на осуществление фармацевтической деятельности на территории Серноводска. По словам начальника Сергиевского почтамта Дмитрия Слезина, в рамках пилотного проекта в губернии открыто еще два таких аптечных пункта: в поселке Береза Красноглинского района и поселке Просвет Волжского района.

Ассортимент лекарств небольшой, но основные группы препаратов здесь есть в ассортименте, убедились депутаты областного парламента. Площадь аптечного пункта не позволяет торговать сотнями наименований препаратов.

Кроме того, почтовики прорабатывают вопрос о возможности выдавать на почте дистанционно заказанные лекарства с соблюдением всех норм и правил.

"Сегодня мы увидели один из вариантов решения проблемы доступности лекарственного обеспечения, когда наш партнер, Почта России, взяла на себя эту функцию. Конечно, идет лицензирование данного вида деятельности, здесь работают профессионалы. Услуги аптечного пункта востребованы, мы в этом убедились. Очень важно, чтобы все жители нашей губернии имели возможность получить льготные лекарственные препараты, приобрести нужные им медикаменты быстро и по оптимальной стоимости. И это право должно быть в равной степени обеспечено всем, независимо от места их проживания", — подчеркнула Марина Сидухина.