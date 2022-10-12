Более 80 мобилизованных Самарской области уже получили выплаты по 50 тысяч рублей

Первые 83 мобилизованных, которые в настоящий момент проходят боевое слаживание в воинских частях Самарской области, уже получили единовременные выплаты по 50 тысяч рублей.
Напомним, такое решение в понедельник, 10 октября, принял губернатор Дмитрий Азаров. Он поручил кабинету министров региона в кратчайшие сроки разработать соответствующие нормативно-правовые акты и предусмотреть средства в резервном фонде правительства области. Документ был утвержден во вторник.
А уже в среду, 12 октября, первые военнослужащие, призванные в рамках проведения частичной мобилизации, получили положенные выплаты. Средства на счета самарских бойцов будут зачисляться по мере предоставления списков Министерством обороны.
Сегодня вечером губернатор провел оперативное совещание, чтобы убедиться в слаженности действий всех ведомств. Глава региона подчеркнул: в случае, если мобилизованные граждане будут дольше находиться на обучении и боевом слаживании в военных частях, правительство вновь вернется к вопросу предоставления единовременных выплат в дополнение к денежному довольствию от Минобороны.
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