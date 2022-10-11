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Губернатор Власть и политика

На заседании правительства региона утвержден документ о выплатах мобилизованным

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание правительства Самарской области. Напомним, накануне глава региона поручил кабмину подготовить нормативно-правовой акт о предоставлении выплат жителям региона, призванным в ряды Вооруженных Сил России в рамках проведения частичной мобилизации. Задача решена в кратчайшие сроки, и уже сегодня документ был утвержден.

"Вчера я дал поручение о подготовке нормативно-правового акта, регулирующего дополнительные меры поддержки в отношении мобилизованных граждан, призванных на военную службу в соответствии с указом президента о частичной мобилизации. Хочу поблагодарить в первую очередь министерство социально-демографической и семейной политики, правительство региона в целом за оперативную подготовку документа к рассмотрению", - обратился руководитель области к участникам заседания.

В соответствии с постановлением правительства гражданам, призванным в ряды Российской Армии в рамках частичной мобилизации, будет выплачено по 50 тыс. рублей. Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда областного правительства.

"Данная выплата будет произведена в беззаявительном порядке на основании полученной информации от Министерства обороны Российской Федерации. Эта выплата не будет включаться в расчет среднедушевого дохода семьи для предоставления других мер социальной поддержки", - доложила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева.

Предложение было поддержано единогласно. Вопрос оперативного предоставления данных о призванных жителях региона прорабатывается с Министерством обороны. После получения данных от ведомства выплата будет произведена безотлагательно.

"Очень важно, чтобы это произошло оперативно", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что в дальнейшем вопрос предоставления выплат военнослужащим будет дополнительно прорабатываться с учетом ситуации.

"Мы будем смотреть за развитием ситуации. В соответствии с решением президента страны Владимира Владимировича Путина мобилизованные граждане приравниваются к тем, кто служит по контракту. В условиях специальной военной операции у них будет соответствующая оплата и надбавки. На начальном этапе, когда они проходят обучение, подготовку и боевое слаживание, у них выплаты ниже. В этот период мы обеспечиваем уровень дохода не ниже среднего по региону. Пока выплата единовременная. Но в зависимости от продолжительности периода подготовки мы имеем возможность в следующем месяце вновь вернуться к этому вопросу", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров также напомнил, что благодаря работе Министерства обороны мобилизованные граждане обеспечены необходимым довольствием и обмундированием. Вместе с тем дополнительная экипировка, которая может быть полезной бойцам в зоне СВО, будет приобретена и предоставлена за счет средств регионального бюджета.

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