В театре оперы и балета поздравили с юбилеем Самарский университет

В среду, 12 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летнему юбилею Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева. На чествовании одного из ведущих вузов страны собрались ветераны, сотрудники, студенты, выпускники разных лет, коллеги, партнеры и представители общественности.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников торжественного мероприятия приветствовал первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Мы по праву гордимся славной летописью нашего Самарского университета, именами преподавателей, ведущих ученых, которые много сделали для развития отечественной науки в целом, внесли огромный вклад в развитие аэрокосмического сектора экономики России и укрепление обороноспособности нашей державы. К своему юбилею университет подошел с множеством важнейших научных достижений, он является одним из наиболее признанных центров подготовки специалистов самого высокого уровня квалификации. Год назад группа ученых во главе с профессором, академиком Российской академии наук Виктором Сойфером получила престижнейшую премию Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина. Такие важнейшие достижения формируют имидж Самарской области как ведущего научно-образовательного центра не только Приволжского федерального округа, но и всей страны", - заявил Виктор Кудряшов.

К собравшимся в зале обратился ректор Самарского университета Владимир Богатырев: "Без помощи главы региона Дмитрия Азарова, без помощи правительства Самарской области мы бы не достигли тех результатов, о которых вы слышите. Невозможна была бы реализация таких важных проектов, как Приоритет-2030, передовые инженерные школы, невозможна была бы победа в конкурсе инжиниринговых центров".

Ученым и преподавателям университета за многолетний плодотворный труд на благо региона были вручены награды губернатора Самарской области. Почетное звание "Заслуженный эколог Самарской области" было присвоено профессору кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, доктору биологических наук Наталье Владимировне Прохоровой.

С момента своего основания в 1942 году университет — тогда Куйбышевский авиационный институт — прошел большой путь. Сегодня это один из ведущих учебно-научных центров страны по подготовке кадров мирового уровня. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева реализует образовательные и исследовательские программы в различных областях технических, естественных и социально-гуманитарных наук, экономики и правоведения. Университет является одним из 29 национальных исследовательских университетов России. Обучение в университете ведется по принципу "образование через исследование". Вуз объединяет 8 институтов, 8 факультетов и 85 кафедр.

Сегодня в Самарском университете сформирован уникальный в мировом масштабе научно-образовательный комплекс, который обеспечивает непосредственное участие студентов во всех этапах разработки, создания и испытания космических аппаратов, а также последующего управления ими на орбите. Вместе с индустриальными партнерами университет участвует в реализации знаковых проектов национального масштаба, среди которых запуск с космодрома Восточный.

В университете функционируют более ста научно-исследовательских центров, лабораторий, центров коллективного пользования, оснащенных современным оборудованием. Расположенный на территории кампуса Ботанический сад Самарского университета является памятником природы регионального значения, в коллекции которого представлено свыше 4,5 тыс. видов растений.

В 2021 году университет вошел в число участников программы "Приоритет 2030". Программа развития университета предполагает, что к 2030 году вуз должен стать цифровым предпринимательским университетом, развивающимся по модели 3.0 и являющимся социально ответственным драйвером развития общества. Ключевым элементом программы развития университета до 2030 года определен стратегический проект под названием "Космос для жизни", цель которого — улучшение условий жизни человека за счет широкого внедрения инновационных космических технологий.

При поддержке губернатора Самарской области заявка университета победила в еще одном значимом федеральном конкурсе по созданию в России передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Передовая инженерная аэрокосмическая школа будет развиваться в тесном сотрудничестве с Госкорпорацией "Роскосмос" и ОДК.

В университете совместно с ПАО "ОДК-Кузнецов" реализуется сетевая образовательная программа "Крылья Ростеха" — это программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации "Ростех".

На национальные исследовательские университеты сегодня опирается вся страна, с ними связывает будущее российской науки и образования президент РФ Владимир Путин. Чтобы добиться результата в этой сфере, необходимы совместные усилия власти, научно-образовательного сообщества и промышленных предприятий. На обеспечение связи науки и производства, синергии прорывных исследований и реального сектора экономики нацелена деятельность научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Роль Самарского университета, участника НОЦ, в решении этих задач трудно переоценить. Деятельность университета в рамках научно-образовательного центра позволяет инновациям без промедления уходить в производство, работать на стыке разных научных школ и направлений, проявлять мобильность и гибкость в решении стратегических для региона и страны задач. Это особенно важно в сегодняшних условиях, когда от качественного и быстрого исполнения гособоронзаказа зависит безопасность нашей страны.

"По таким направлениям, как оборонная промышленность, авиастроение, двигателестроение, IT-отрасль специалисты сегодня востребованы как никогда. Уверен, сейчас немало выпускников университета трудятся над задачами, о которых нельзя рассказать ни друзьям, ни родственникам, но которые спасают жизни тысяч и десятков тысяч людей. И я хочу каждому из них сказать спасибо за их труд на благо Родины! Как и их преподавателям, которые кроме бесценных знаний дали своим студентам главное — вырастили их патриотами, искренне любящими Россию", - поблагодарил Виктор Кудряшов.