В театре оперы и балета поздравили с юбилеем Самарский университет

В среду, 12 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летнему юбилею Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева. На чествовании одного из ведущих вузов страны собрались ветераны, сотрудники, студенты, выпускники разных лет, коллеги, партнеры и представители общественности.
От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников торжественного мероприятия приветствовал первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
"Мы по праву гордимся славной летописью нашего Самарского университета, именами преподавателей, ведущих ученых, которые много сделали для развития отечественной науки в целом, внесли огромный вклад в развитие аэрокосмического сектора экономики России и укрепление обороноспособности нашей державы. К своему юбилею университет подошел с множеством важнейших научных достижений, он является одним из наиболее признанных центров подготовки специалистов самого высокого уровня квалификации. Год назад группа ученых во главе с профессором, академиком Российской академии наук Виктором Сойфером получила престижнейшую премию Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина. Такие важнейшие достижения формируют имидж Самарской области как ведущего научно-образовательного центра не только Приволжского федерального округа, но и всей страны", - заявил Виктор Кудряшов.
К собравшимся в зале обратился ректор Самарского университета Владимир Богатырев: "Без помощи главы региона Дмитрия Азарова, без помощи правительства Самарской области мы бы не достигли тех результатов, о которых вы слышите. Невозможна была бы реализация таких важных проектов, как Приоритет-2030, передовые инженерные школы, невозможна была бы победа в конкурсе инжиниринговых центров".
Ученым и преподавателям университета за многолетний плодотворный труд на благо региона были вручены награды губернатора Самарской области. Почетное звание "Заслуженный эколог Самарской области" было присвоено профессору кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, доктору биологических наук Наталье Владимировне Прохоровой.
С момента своего основания в 1942 году университет — тогда Куйбышевский авиационный институт — прошел большой путь. Сегодня это один из ведущих учебно-научных центров страны по подготовке кадров мирового уровня. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева реализует образовательные и исследовательские программы в различных областях технических, естественных и социально-гуманитарных наук, экономики и правоведения. Университет является одним из 29 национальных исследовательских университетов России. Обучение в университете ведется по принципу "образование через исследование". Вуз объединяет 8 институтов, 8 факультетов и 85 кафедр.
Сегодня в Самарском университете сформирован уникальный в мировом масштабе научно-образовательный комплекс, который обеспечивает непосредственное участие студентов во всех этапах разработки, создания и испытания космических аппаратов, а также последующего управления ими на орбите. Вместе с индустриальными партнерами университет участвует в реализации знаковых проектов национального масштаба, среди которых запуск с космодрома Восточный.
В университете функционируют более ста научно-исследовательских центров, лабораторий, центров коллективного пользования, оснащенных современным оборудованием. Расположенный на территории кампуса Ботанический сад Самарского университета является памятником природы регионального значения, в коллекции которого представлено свыше 4,5 тыс. видов растений.
В 2021 году университет вошел в число участников программы "Приоритет 2030". Программа развития университета предполагает, что к 2030 году вуз должен стать цифровым предпринимательским университетом, развивающимся по модели 3.0 и являющимся социально ответственным драйвером развития общества. Ключевым элементом программы развития университета до 2030 года определен стратегический проект под названием "Космос для жизни", цель которого — улучшение условий жизни человека за счет широкого внедрения инновационных космических технологий.
При поддержке губернатора Самарской области заявка университета победила в еще одном значимом федеральном конкурсе по созданию в России передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Передовая инженерная аэрокосмическая школа будет развиваться в тесном сотрудничестве с Госкорпорацией "Роскосмос" и ОДК.
В университете совместно с ПАО "ОДК-Кузнецов" реализуется сетевая образовательная программа "Крылья Ростеха" — это программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации "Ростех".
На национальные исследовательские университеты сегодня опирается вся страна, с ними связывает будущее российской науки и образования президент РФ Владимир Путин. Чтобы добиться результата в этой сфере, необходимы совместные усилия власти, научно-образовательного сообщества и промышленных предприятий. На обеспечение связи науки и производства, синергии прорывных исследований и реального сектора экономики нацелена деятельность научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Роль Самарского университета, участника НОЦ, в решении этих задач трудно переоценить. Деятельность университета в рамках научно-образовательного центра позволяет инновациям без промедления уходить в производство, работать на стыке разных научных школ и направлений, проявлять мобильность и гибкость в решении стратегических для региона и страны задач. Это особенно важно в сегодняшних условиях, когда от качественного и быстрого исполнения гособоронзаказа зависит безопасность нашей страны.
"По таким направлениям, как оборонная промышленность, авиастроение, двигателестроение, IT-отрасль специалисты сегодня востребованы как никогда. Уверен, сейчас немало выпускников университета трудятся над задачами, о которых нельзя рассказать ни друзьям, ни родственникам, но которые спасают жизни тысяч и десятков тысяч людей. И я хочу каждому из них сказать спасибо за их труд на благо Родины! Как и их преподавателям, которые кроме бесценных знаний дали своим студентам главное — вырастили их патриотами, искренне любящими Россию", - поблагодарил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.