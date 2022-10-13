2/3 мобилизованных в Самарской области получили выплату в 50 тысяч рублей

Две третьих мобилизованных, которые в настоящий момент проходят обучение и боевое слаживание в воинских частях Самарской области, получили единовременную выплату по 50 тыс. рублей.

Напомним, решение о выплате губернатор Дмитрий Азаров принял в понедельник, 10 октября. Уже на следующий день по поручению главы региона необходимые документы были подготовлены и приняты на заседании правительства. В среду, 12 октября, выплаты стали зачисляться на карты военнослужащим, чьи данные были оперативно переданы в региональное правительство министерством обороны.

К настоящему моменту, на 18 часов 13 октября, выплаты получили уже 2/3 военнослужащих, призванных в Самарской области в ходе частичной мобилизации. Зачисление средств продолжится по мере предоставления данных о бойцах министерством обороны.

Губернатор поблагодарил задействованные в этой работе ведомства за слаженность действий, и подчеркнул: важно четко отслеживать процесс, чтобы выплата дошла до каждого бойца.