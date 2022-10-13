2/3 мобилизованных в Самарской области получили выплату в 50 тысяч рублей

Две третьих мобилизованных, которые в настоящий момент проходят обучение и боевое слаживание в воинских частях Самарской области, получили единовременную выплату по 50 тыс. рублей.
Напомним, решение о выплате губернатор Дмитрий Азаров принял в понедельник, 10 октября. Уже на следующий день по поручению главы региона необходимые документы были подготовлены и приняты на заседании правительства. В среду, 12 октября, выплаты стали зачисляться на карты военнослужащим, чьи данные были оперативно переданы в региональное правительство министерством обороны.
К настоящему моменту, на 18 часов 13 октября, выплаты получили уже 2/3 военнослужащих, призванных в Самарской области в ходе частичной мобилизации. Зачисление средств продолжится по мере предоставления данных о бойцах министерством обороны.
Губернатор поблагодарил задействованные в этой работе ведомства за слаженность действий, и подчеркнул: важно четко отслеживать процесс, чтобы выплата дошла до каждого бойца.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!