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Депутаты-единороссы передали подарки школьникам из ПВР

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 октября, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин, первый вице-спикер областного парламента Марина Антимонова и председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина побывали в новом пункте временного размещения вынужденных переселенцев в Октябрьском районе Самары.

Фото: samgd.ru

Депутаты - члены фракции "Единая Россия" ознакомились с условиями быта, передали подарки школьникам и поздравили с рождением сына семью из Харьковской области.

В недавно открывшемся пункте временного размещения вынужденных переселенцев на базе гостиницы "Старт" сейчас живут 100 человек из ДНР, ЛНР и Харьковской области. Каждый четвертый из них - школьник. Гости прибыли несколько дней назад, здесь им помогут в оформлении документов и трудоустройстве, окажут необходимую медицинскую помощь.

С понедельника, 17 октября, 23 ученика возобновят занятия в школе, расположенной по соседству. Депутаты областного парламента привезли ребятам необходимые канцтовары: тетради, авторучки, карандаши, краски, а также портфели и пеналы. Список школьных принадлежностей составляли с учетом пожеланий педагогов и возраста детей.

С рождением сына поздравили семью Бушуевых. Пока мама с новорожденным еще в роддоме, подарки принимает папа Александр. Для малыша привезли кроватку, коляску, одежду и постельное белье.

"Для тех людей, которые сорвались с родных мест, остались без жилья и средств к существованию, потеряли контакты с близкими людьми, очень важно ощутить, что они здесь не одни и к ним здесь относятся с сочувствием и поддержкой. В первую очередь эти отношения выстраивают сотрудники пункта временного размещения и различных служб, которые помогают решить все организационные вопросы. Три дня назад люди прибыли, и сегодня документы уже приняты, вопросы с образованием и медицинским обеспечением решены", - подчеркнула первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова.

Совместно с главой Октябрьского района Сергеем Радько, представителями администрации Самары депутаты обсудили с руководством ПВР дальнейшую работу по оказанию помощи беженцам.

"Каждый пункт временного размещения в Самарской области курируют депутаты регионального парламента от фракции "Единая Россия". Они постоянно на связи, знают о потребностях и нуждах людей, потерявших свой кров. Мы с коллегами постараемся окружить заботой и участием всех прибывших. Главное сейчас - индивидуальный подход, к каждой семье, к каждому человеку. Сегодня мы передали подарки для всех учеников, ребята приступят к занятиям уже в понедельник, и мы желаем им побыстрее адаптироваться на новом месте", - отметил Александр Живайкин.

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