Оператор билайн расширил компетенции в области создания решений на основе ИИ

Оператор билайн разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) более чем для 14 отраслей экономики и госсектора, среди которых энергетика, недвижимость, транспорт, медицина, банки, ритейл и так далее.

Первыми продуктами, которые компания вывела на рынок, были скоринг и верификация, а также решения на базе геоаналитики. За последние годы продуктовый портфель билайна пополнил ряд решений на основе ИИ для медицины, ритейла, антифрода и безопасности на предприятиях, развития транспортной инфраструктуры и туризма в регионах, банковского сектора, страховых компаний. Также билайн развивает некоммерческий проект билайн. Поиск, призванный помогать отряду "ЛизаАлерт" в обнаружении пропавших людей с применением ИИ. Всего в портфеле компании более 20 продуктов на основе искусственного интеллекта и больших данных. За последний год количество таких направлений выросло на 50%.

Кроме того, билайн создал платформу bigdata.beeline.ru, на которой размещена информация с решениями компании на основе искусственного интеллекта и больших данных с целью консолидации разработок на одной площадке и повышения уровня информированности бизнес-среды и госсектора о деятельности компании в области информационных технологий, больших данных и искусственного интеллекта.

На данном этапе на платформе есть информация о семи решениях в области видео-, аудио- и геоаналитики, оценки финансовых рисков, мобильных опросов. Их список будет пополняться по мере разработки сайта и внедрения новых решений. Каждое решение сопровождается описанием, а также медиакитом, в котором потенциальный клиент или партнер может посмотреть видео с конкретными кейсами, а также уточнить нужные ему характеристики.

Для удобства посетителей создан перекрестный поиск по отраслям: при выборе определенного фильтра, например, "ритейл", пользователь получит список решений, которые могут быть использованы именно в этой сфере. В настоящее время решения отсортированы по 14 отраслям:

банки и МФО;

E-commerce и маркетплейсы;

государственный сектор;

агропромышленный комплекс;

страховые компании;

транспорт и логистика;

химическая промышленность;

энергетика;

букмекеры;

недвижимость;

нефтегазовая промышленность;

сетевой ритейл;

медицина и красота;

металлургия.

Для получения более детальной информации по каждому из решений пользователю необходимо заполнить соответствующую форму и кратко описать свою задачу, после чего представитель билайна свяжется с потенциальным клиентом и ответит на его вопросы в режиме диалога. На портале также есть возможность "запросить демодоступ". В настоящее время это работает только для решений в сфере аудио-, видео- и геоаналитики.

Сайт постоянно совершенствуется. Так, в ближайшее время планируется добавить решения в области речевой и текстовой аналитики, отдельно будут описаны решения для транспорта, скоринг для страховых и лизинговых компаний и другие. Кроме того, разработчики планируют добавить раздел с технологиями, где представители бизнеса смогут увидеть некоторые кастомные решения, предлагаемые билайном.

"Сегодня уже практически не осталось отрасли, где бы не нашли применения технологии искусственного интеллекта. Развитие ИИ в России является стратегической задачей, которая позволяет обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. Мы уже не первый год занимаемся разработкой решений на основе ИИ, в нашем портфеле есть продукты в области медицины, промышленности, транспорта, банковского сектора и так далее. Планируем расширять этот перечень, а создание профильного сайта, где описаны наши возможности, позволит потенциальным клиентам более подробно ознакомиться с нашими продуктами", — отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайн Константин Романов.