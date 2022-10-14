Литературный квартирник в Новокуйбышевске переносится из-за погоды

"Квартирник под открытым небом", запланированный в Студенческом сквере в Новокуйбышевске в пятницу, 14 октября, отменился в связи с погодными условиями.
Провести мероприятие планируется в каминном зале Дворца культуры 17 ноября в 18:00.
"Квартирник под открытым небом", запланированный в Студенческом сквере в Новокуйбышевске в пятницу, 14 октября, отменился в связи с погодными условиями.
Провести мероприятие планируется в каминном зале Дворца культуры 17 ноября в 18:00.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.