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Банк "Открытие": более половины россиян ожидают роста цен на жилье в ближайшие полгода

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Больше половины россиян (51%) полагают, что в ближайшие полгода цены на недвижимость будут расти. 29% по-прежнему считают рынок недвижимости привлекательным для инвестиций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

По мнению россиян, наибольший рост стоимости квадратных метров произойдет в сегменте новостроек — так считают 59% опрошенных россиян и 56% москвичей.

22% опрошенных считают, что цены на недвижимость в новостройках в ближайшие полгода вырастут на 15% и более. Еще 37% ожидают роста цен на 5-15%. При этом 13% респондентов ожидают удешевления жилья в новостройках на 5-15%. По мнению 6%, цены снизятся еще сильнее — на 15% и более. 12% полагают, что цены на жилье в новостройках в ближайшие полгода не изменятся. 9% затруднились дать свой прогноз.

Также более половины респондентов (52%) ожидают роста цен на относительно новое вторичное жилье не старше 5 лет. Из них 17% ожидают, что цены вырастут на 15% и более, а еще 35% — менее значительный рост цен, на 5-15%. Каждый пятый респондент (20%) полагает, что цены на такое жилье в ближайшие полгода начнут снижаться. По мнению 18%, цены не изменятся, а 10% затруднились с ответом.

47% россиян ожидают роста цен и на вторичное жилье старше 5 лет: по мнению 13%, он составит 15% и более, 34% полагают, что от 5 до 15%. Почти четверть опрошенных (23%) ждут снижения цен на такое жилье. По мнению 20%, цены не изменятся. 10% затрудняются ответить.

Среди факторов, которые способны оказать негативное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне чаще всего называли риск безработицы и снижения доходов (50%), возможный рост ставок по ипотеке (38%), риски затягивания сроков строительства нового жилья (37%) и риск того, что банк не одобрит ипотечный кредит (36%).

Среди факторов, способных оказать положительное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), лидируют продление программ госипотеки на выгодных условиях (49%), возможность объявления о завершении частичной мобилизации (37%), дополнительные гарантии государства строителям (31%) и кредитные каникулы для мобилизованных (27%).

29% россиян считают рынок недвижимости привлекательным для инвестиций: из них 3% — точно да, 26% — скорее да. Наиболее оптимистично настроены в этом отношении жители Северного Кавказа (42%), тогда как в Москве и Московской области, а также в Центральном федеральном округе так ответили только по 25%.

34% сочли рынок недвижимости непривлекательным для инвестиций в нынешних условиях: из них 24% — скорее нет, 10% — точно нет. Наиболее пессимистично настроены жители Центрального федерального округа (42%), тогда как на Северном Кавказе так считают лишь 26%.

При этом 38% затруднились ответить на этот вопрос.

* Опрос проведен банком "Открытие" 5–9 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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