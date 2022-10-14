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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В продуктовый за SIM-картой: количество подключений в альтернативной рознице растет

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал число подключений в альтернативных точках продаж в Приволжье за девять месяцев 2022 года. Наибольший рост объема подключений в альтернативных каналах за этот период оператор зафиксировал в Чувашии, Ульяновской и Нижегородской областях.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 развивает альтернативные каналы продаж так, чтобы клиент мог забрать SIM-карту в удобном для него месте — при покупке продуктов или электроники, отправке посылок или заправке автомобилей. Основным каналом контакта с клиентом остается монобрендовая сеть, однако жители Приволжья активно подключаются к услугам оператора у федеральных партнеров, а количество продаж SIM-карт в альтернативных каналах остается стабильно высоким второй год подряд. Лидерами среди регионов Приволжья по росту продаж стали Нижегородская и Ульяновская области, а также республика Чувашия, где продажи увеличились более чем вдвое. Число магазинов-партнеров в Приволжье при этом выросло на 15%.

Самым популярным тарифом для подключения в альтернативной рознице Приволжья остается "Мой онлайн+" с безлимитными звонками внутри сети, мессенджерами и социальными сетями. SIM-карты Tele2 можно приобрести в продуктовых сетях, на маркетплейсах, в магазинах бытовой и электронной техники, а также на АЗС. Среди партнеров программы крупные федеральные ретейлеры: DNS, "Детский мир", KazanExpress, "Лукойл", а также любимые в регионах продуктовые сети: "Акашево", "Звениговский", SPAR.

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