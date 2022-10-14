В продуктовый за SIM-картой: количество подключений в альтернативной рознице растет

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал число подключений в альтернативных точках продаж в Приволжье за девять месяцев 2022 года. Наибольший рост объема подключений в альтернативных каналах за этот период оператор зафиксировал в Чувашии, Ульяновской и Нижегородской областях.
Tele2 развивает альтернативные каналы продаж так, чтобы клиент мог забрать SIM-карту в удобном для него месте — при покупке продуктов или электроники, отправке посылок или заправке автомобилей. Основным каналом контакта с клиентом остается монобрендовая сеть, однако жители Приволжья активно подключаются к услугам оператора у федеральных партнеров, а количество продаж SIM-карт в альтернативных каналах остается стабильно высоким второй год подряд. Лидерами среди регионов Приволжья по росту продаж стали Нижегородская и Ульяновская области, а также республика Чувашия, где продажи увеличились более чем вдвое. Число магазинов-партнеров в Приволжье при этом выросло на 15%.
Самым популярным тарифом для подключения в альтернативной рознице Приволжья остается "Мой онлайн+" с безлимитными звонками внутри сети, мессенджерами и социальными сетями. SIM-карты Tele2 можно приобрести в продуктовых сетях, на маркетплейсах, в магазинах бытовой и электронной техники, а также на АЗС. Среди партнеров программы крупные федеральные ретейлеры: DNS, "Детский мир", KazanExpress, "Лукойл", а также любимые в регионах продуктовые сети: "Акашево", "Звениговский", SPAR.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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