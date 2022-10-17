Очередная самарчанка осуществила 15 переводов денежных средств на счет мошенников

Полицейские выяснили, что неоднократно предупрежденной о фактах мошенничества 22-летней жительнице Самары на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент происходит утечка ее данных, поэтому надо срочно перевести деньги на безопасный счет.
После этого звонка на телефон девушке позвонили еще раз. Собеседник представился сотрудником силовой структуры, пообещал прислать удостоверяющие документы и сообщил также о необходимости перевода денег на другой расчетный счет.
Поверив словам, женщина пришла в торговый центр, где с помощью терминала 15 раз перечислила на неизвестный счет денежные средства на общую сумму 231 тыс. рублей. После того, как деньги были переведены, собеседник отключился и перестал выходить на связь.
Тогда девушка поняла, что столкнулась с мошенниками и поспешила обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️