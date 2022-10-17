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Преступления Происшествия

Очередная самарчанка осуществила 15 переводов денежных средств на счет мошенников

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские выяснили, что неоднократно предупрежденной о фактах мошенничества 22-летней жительнице Самары на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент происходит утечка ее данных, поэтому надо срочно перевести деньги на безопасный счет.

После этого звонка на телефон девушке позвонили еще раз. Собеседник представился сотрудником силовой структуры, пообещал прислать удостоверяющие документы и сообщил также о необходимости перевода денег на другой расчетный счет.

Поверив словам, женщина пришла в торговый центр, где с помощью терминала 15 раз перечислила на неизвестный счет денежные средства на общую сумму 231 тыс. рублей. После того, как деньги были переведены, собеседник отключился и перестал выходить на связь.

Тогда девушка поняла, что столкнулась с мошенниками и поспешила обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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