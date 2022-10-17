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Транспорт и связь Экономика и бизнес

С Tele2 понедельники станут приятными

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, вновь запускает проект "Понедельники". Клиенты компании получат скидки и подарки, которые сделают начало рабочей недели приятным. В этом году акция пройдет во всех регионах присутствия оператора.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов. В коллаборации с партнерами оператор делает понедельники по-настоящему приятными. В первый день недели пользователям Tele2 доступны бесплатный кофе, скидки на билеты в театр, цирк, на концерты, поездки в такси, покупки в супермаркетах, заправку автомобиля, онлайн-курсы, а также бесплатный доступ к каталогам фильмов и книг. Партнерами проекта в этом году стали "Вкусно — и точка", Kassir.ru, Яндекс Заправки, Яндекс Go, Wink, "Перекресток", "Лента", "ЛитРес", Skillbox и другие компании.

Акция "Понедельники" впервые прошла в 2018 году в Москве и сразу стала популярной у клиентов. География проекта расширялась, жители многих других российских городов встречали понедельники с кофе и другими подарками от оператора. В этом году проект стал еще масштабнее и охватывает все регионы Tele2. Помимо этого, увеличилось количество партнеров акции.

"Понедельники Tele2" — часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой компания не просто предоставляет бонусы, а предлагает по-настоящему полезные подарки. Главной целью проекта является забота об абонентах и поддержка их качества жизни. Благодаря уникальным программам, созданным в партнерстве с лидерами других отраслей, Tele2 предлагает клиентам иначе взглянуть на рутинные вещи, превратив свои понедельники в приятные дни.

Предложение действует для всех абонентов оператора каждый понедельник с 17 октября по 21 ноября 2022 года. Чтобы получить подарок, клиентам необходимо активировать промокод в приложении "Мой Tele2", для получения доступа к контенту Wink и Skillbox — перейти по ссылке. Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Клиент может выбрать до трех подарков в неделю. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

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