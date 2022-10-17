С Tele2 понедельники станут приятными

Tele2, российский оператор мобильной связи, вновь запускает проект "Понедельники". Клиенты компании получат скидки и подарки, которые сделают начало рабочей недели приятным. В этом году акция пройдет во всех регионах присутствия оператора.
Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов. В коллаборации с партнерами оператор делает понедельники по-настоящему приятными. В первый день недели пользователям Tele2 доступны бесплатный кофе, скидки на билеты в театр, цирк, на концерты, поездки в такси, покупки в супермаркетах, заправку автомобиля, онлайн-курсы, а также бесплатный доступ к каталогам фильмов и книг. Партнерами проекта в этом году стали "Вкусно — и точка", Kassir.ru, Яндекс Заправки, Яндекс Go, Wink, "Перекресток", "Лента", "ЛитРес", Skillbox и другие компании.
Акция "Понедельники" впервые прошла в 2018 году в Москве и сразу стала популярной у клиентов. География проекта расширялась, жители многих других российских городов встречали понедельники с кофе и другими подарками от оператора. В этом году проект стал еще масштабнее и охватывает все регионы Tele2. Помимо этого, увеличилось количество партнеров акции.
"Понедельники Tele2" — часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой компания не просто предоставляет бонусы, а предлагает по-настоящему полезные подарки. Главной целью проекта является забота об абонентах и поддержка их качества жизни. Благодаря уникальным программам, созданным в партнерстве с лидерами других отраслей, Tele2 предлагает клиентам иначе взглянуть на рутинные вещи, превратив свои понедельники в приятные дни.
Предложение действует для всех абонентов оператора каждый понедельник с 17 октября по 21 ноября 2022 года. Чтобы получить подарок, клиентам необходимо активировать промокод в приложении "Мой Tele2", для получения доступа к контенту Wink и Skillbox — перейти по ссылке. Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Клиент может выбрать до трех подарков в неделю. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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