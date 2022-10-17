Новикомбанк рассказал о синдицированном кредитовании

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, принял участие в форуме "Корпоративное кредитование в России — 2022", организованном компанией Cbonds, и рассказал о состоянии и перспективах данного сегмента рынка. Кроме того, банк выступил партнером мероприятия.

Форум "Корпоративное кредитование в России — 2022" стал продолжением ежегодной конференции "Синдицированное кредитование в России и СНГ", проводящейся компанией Cbonds с 2010 года. В этом году тематику конференции значительно расширили: кроме синдицированного кредитования участники обсудили все актуальные аспекты корпоративного кредитования — двусторонние кредиты, проектное финансирование, гарантии и другое.

В своих докладах спикеры проанализировали доступные сегодня инструменты привлечения ресурсов для корпоративных заемщиков, инновационные подходы, оптимальные условия и структуры сделок в контексте быстро меняющегося финансового ландшафта. Форум посетили более 200 человек, включая представителей Банка России, рейтинговых агентств, банков, юридических и консалтинговых компаний.

Выступая на форуме с докладом, руководитель направления синдицированного кредитования Новикомбанка Алексей Чиркизьянов рассказал, как изменился этот сегмент рынка после введения санкций в отношении крупнейших игроков банковского сектора.

"Если ранее около четверти рынка занимали сделки в иностранном праве для иностранных инвесторов, то сегодня этот сегмент рынка закрыт. Вместе с тем, несмотря на уменьшение количества организаторов синдицированных займов, интерес к инструменту в российском праве со стороны заемщиков растет. Причина — в гибкости синдицированного кредита и потребности компаний в расширении источников финансирования", — отметил он.

По его словам, вопреки первоначальным прогнозам о том, что рынок синдицированного кредитования в условиях санкций может сжаться до минимума, потенциал роста у этого сегмента есть.

"Да, взаимодействие с иностранными контрагентами сегодня практически невозможно, и это осложняет работу по уже действующим договорам. В отношении новых кредитов мы видим, что российские банки усиливают работу на внутреннем рынке и, по нашим оценкам, это вполне перспективное направление сегодня", — добавил Алексей Чиркизьянов.