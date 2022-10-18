Сергей Ганин: Региональный центр инжиниринга был готов к повышению спроса на реверс-инжиниринг

Вопросы импортозамещения в ряде отраслей экономики России связаны не только с поиском и запуском новых производств на территории страны, но и с вопросами инжиниринга. Возможности в этой области являются основой повышения локализации и, что важнее - технологического суверенитета. Сергей Ганин, возглавляющий Региональный центр инжиниринга Самарской области, который базируется в “Жигулевской долине” и является одним из крупнейших в России, в интервью “Волга Ньюс” рассказал о работе центра, ситуации в этой сфере и ее перспективах.

- В сентябре в технопарке "Жигулевская долина" прошел Самарский инжиниринговый форум. Какие темы и вопросы обсуждались, можно что-то резюмировать по его итогам?

- В 2022 году прошел уже четвертый Самарский инжиниринговый форум, и, несмотря на название, он имеет далеко не региональное значение. Он был посвящен развитию индустрии инжиниринга в электронной и радиоэлектронной промышленности. Эта тема напрямую связана с укреплением технологического суверенитета Российской Федерации.

Мы вместе с коллегами из других регионов обсуждали стратегические задачи инжиниринга в текущих условиях, реализацию программы реинжиниринга критически важных комплектующих, вопросы коммерциализации российских технологий и продуктов, проблему подготовки инженерных кадров, меры поддержки и направления развития микроэлектронной отрасли.

Как видите, круг вопросов достаточно широк. Традиционно, по итогам форума готовится резолюция — выработанные предложения и решения систематизируются и направляются в профильные ведомства для принятия дальнейших мер.

- Насколько известно, услугами РЦИ ранее активно пользовались предприятия автопрома, производители запчастей и даже тюнинг-ателье. Как изменились пул партнеров и их запросы с очередным витком санкций, вызванных проведением СВО?

- В настоящее время предприятия, связанные с автомобильной отраслью, по-прежнему остаются потребителями наших услуг, однако меняется направленность запросов. Если раньше большая их часть была связана с контролем качества изготавливаемых изделий, оснастки, закупаемых материалов, то сейчас преобладает спрос на реверс-инжиниринг.

Также текущая ситуация в мире делает актуальными запросы на прямой реинжиниринг запасных частей и расходных материалов, разработку критически важных комплектующих для потребителей из различных отраслей, поиск потенциальных поставщиков в разорванные цепочки поставок. Поэтому многие производственные и инжиниринговые предприятия активно рассматривают смежные отрасли для приложения своих компетенций и усилий, участвуют в различных программах, направленных на стимулирование импортозамещения критически важных продуктов.

- Как данная ситуация повлияла на работу РЦИ?

- Увеличенный спрос на реверс-инжиниринг со стороны заказчиков, безусловно, повлиял на работу РЦИ, однако данной темой мы начали интересоваться еще в 2020 году. Благо, наше оборудование, программное обеспечение и опыт специалистов позволяли это делать.

Константин Лазарев (ВСЗТ "Луч"): Российские производители светотехники получили возможности для развития Собеседником Волга Ньюс в рамках проекта "Точки роста" стал Константин Лазарев, генеральный директор ООО "Волжский светотехнический завод Луч". Он рассказал об изменениях на рынке, произошедших после февраля, зависимости отрасли от импорта и новых проектах, над которыми работает компания.

Растущий спрос заставил нас еще в конце прошлого года расширить перечень специального ПО для обратного проектирования и провести обучение наших специалистов, а в текущем году найти и закупить специализированное оборудование для 3D-сканирования, в том числе российского производства.

Сейчас мы можем предложить нашим заказчикам широкий спектр услуг под управлением квалифицированного персонала с использованием сканирующего и измерительного оборудования — стационарного и мобильного, ручного и автоматизированного, для мелких и крупных изделий.

Еще одна развивающаяся тенденция — кооперация предприятий. Так, на территории технопарка "Жигулевская долина" совместно с резидентами сформированы центры кооперации в области 3D-измерений и сканирования, 3D-прототипирования, формируется центр кооперации в области проектирования и изготовления изделий.

Данная стратегия позволяет консолидировать возможности малых предприятий и предлагать рынку более широкий спектр комплексных услуг — от разработки комплектующего/изделия и изготовления прототипа/опытного образца до мелкосерийного производства.

- Каковы перспективы центров инжиниринга в целом и РЦИ Самарской области в частности? Какую роль в вопросах импортозамещения он играет сейчас и в чём сможет помочь бизнесу в ближайшем будущем?

- В настоящее время спрос на инжиниринг высок и, я уверен, он будет расти. Для РЦИ как организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства важно найти свою специализацию, так как в каждом регионе наверняка есть технологически сложные, слабо наполненные, но востребованные направления на данном рынке.

Следующее — это формирование кооперации региональных центров инжиниринга с предприятиями в своих регионах, а также между самими РЦИ для оперативного и качественного закрытия потребностей своих заказчиков.

Третье — участие РЦИ в поддержке субъектов МСП региона для их участия в государственных программах в качестве исполнителя или производителя. Например, в программе, организуемой АНО "АТР" в рамках Постановления правительства РФ от 18.02.2022 г. № 208, предусмотрена консолидация и координация возможностей малых компаний для выполнения заказов крупных заказчиков и т. д.

Новые условия ставят перед нами новые задачи, и у нас есть необходимые ресурсы и компетенции для их решения.