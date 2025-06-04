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Экономика и бизнес

Самарский речпорт заплатит 100 тыс. руб. за многочисленные нарушения пожарной безопасности

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области рассмотрел иск Куйбышевского транспортного прокурора и привлек к административной ответственности АО "Самарский речной порт".

13 марта 2025 г. на предприятии прошла проверка. Нарушения нашли на буксирах "Волгарь-3", "Волгарь-23" и "УРАЛ-28", гидроперегружателях №№ 5, 15 и 33, плавкране Т-195, стоечном судне "ОС-20" и судне "Герой В.И.Фадеев". Сотрудники надзорного ведомства обнаружили много интересного:

- никто не проверял техническое состояние кабельных трасс и не устранял своевременно неисправности;

- на судне использовали переносные водопроницаемые светильники без стеклянных колпаков и защитных сеток с напряжением выше 12 вольт переменного и 24 вольт постоянного тока. Кабели были проложены по проходам и защемлены дверями;

- не было специально оборудованных мест с пожарным инвентарем и указателями о порядке объявления пожарной тревоги и вызова пожарной
команды;

- горюче-смазочные материалы хранились в открытой таре, самовозгорающиеся материалы хранились навалом, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы хранились в не предназначенных для этого местах;

- проходы, коридоры, внутренние и наружные трапы были загромождены;

- в электроснабжение судовых помещений вносились самостоятельные изменения;

- установлены дополнительные штепсельные розетки, разветвители, удлинители;

- использовали емкости из-под горючих материалов для сбора мусора;

- техническое состояние электрооборудования и кабельных трасс не соответствовали требованиям инструкций по их эксплуатации;

- на отопительных приборах сушилась и хранилась одежда и горючие предметы;

- использовались нештатные электронагревательные приборы;

- также на судне оставляли без наблюдения включенные в сеть электроприборы;

- не было мест для курения.

Все это угрожало нештатными ситуациями и могло сорвать подготовку к навигации.

В итоге суд оштрафовал Самарский речной порт на 100 тыс. рублей.

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