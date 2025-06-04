Самарский речпорт заплатит 100 тыс. руб. за многочисленные нарушения пожарной безопасности

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел иск Куйбышевского транспортного прокурора и привлек к административной ответственности АО "Самарский речной порт".
13 марта 2025 г. на предприятии прошла проверка. Нарушения нашли на буксирах "Волгарь-3", "Волгарь-23" и "УРАЛ-28", гидроперегружателях №№ 5, 15 и 33, плавкране Т-195, стоечном судне "ОС-20" и судне "Герой В.И.Фадеев". Сотрудники надзорного ведомства обнаружили много интересного:
- никто не проверял техническое состояние кабельных трасс и не устранял своевременно неисправности;
- на судне использовали переносные водопроницаемые светильники без стеклянных колпаков и защитных сеток с напряжением выше 12 вольт переменного и 24 вольт постоянного тока. Кабели были проложены по проходам и защемлены дверями;
- не было специально оборудованных мест с пожарным инвентарем и указателями о порядке объявления пожарной тревоги и вызова пожарной
команды;
- горюче-смазочные материалы хранились в открытой таре, самовозгорающиеся материалы хранились навалом, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы хранились в не предназначенных для этого местах;
- проходы, коридоры, внутренние и наружные трапы были загромождены;
- в электроснабжение судовых помещений вносились самостоятельные изменения;
- установлены дополнительные штепсельные розетки, разветвители, удлинители;
- использовали емкости из-под горючих материалов для сбора мусора;
- техническое состояние электрооборудования и кабельных трасс не соответствовали требованиям инструкций по их эксплуатации;
- на отопительных приборах сушилась и хранилась одежда и горючие предметы;
- использовались нештатные электронагревательные приборы;
- также на судне оставляли без наблюдения включенные в сеть электроприборы;
- не было мест для курения.
Все это угрожало нештатными ситуациями и могло сорвать подготовку к навигации.
В итоге суд оштрафовал Самарский речной порт на 100 тыс. рублей.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет