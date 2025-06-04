В Тольятти будет создана профессиональная команда по следж-хоккею

В Самарской области планируют создать профессиональную команду по следж-хоккею, сообщает пресс-служба ХК "Лада".

По словам генерального директора "Лады" Александра Харламова, основа команды будет формироваться из следж-хоккеистов команд СХК "ЦСК ВВС-следж" и СХК "Лада-следж". А те спортсмены, которые пока не смогут пробиться в основную команду, продолжат тренировки и выступать в любительских лигах, где получат возможность развиваться, набираться опыта и в дальнейшем претендовать на повышение в классе.

"Для нас важно, чтобы основной костяк был сформирован из местных спортсменов и ветеранов СВО. При этом мы планируем и точечные усиления опытными профессиональными следж-хоккеистами, для того чтобы завоевать право на участие в чемпионате России. Самарская область при создании команды учтет опыт Тулы, которая в этом году стала чемпионом России по следж-хоккею, и в дальнейшем наша команда продолжит тесное сотрудничество с мастеровитым коллективом", — пояснил Александр Валерьевич.

Руководитель команды "Лада-следж" Дмитрий Дронов уточнил, что спортсмены начнут работу с 1 июля и будут тренироваться ежедневно, так как с ними будут заключены профессиональные контракты. Главная задача — попасть в Высшую лигу чемпионата России.

Чемпионат России по следж-хоккею 2025/2026 пройдет в двух лигах — Высшая лига и Лига героев. В каждой лиге в первом круге стартует по 10 команд в соответствии с занятыми местами на турнирах прошлого сезона.

Команда по следж-хоккею "Сборная Самарской области" по итогам выступления на официальных соревнованиях сезона 2024/2025 получила посев в сильной корзине Лиги Героев, в которой принимают участие команды, частично или полностью сформированных из ветеранов СВО.

Активное развитие следж-хоккея в регионе началось в декабре 2023 г., когда в целях поддержки ветеранов боевых действий, получивших ранения и травмы, было подписано соглашение о сотрудничестве с самарским филиалом фонда "Защитники Отечества", в рамках которого в Тольятти и Самаре были созданы команды по следж-хоккею для ветеранов СВО.