В Чапаевске полным ходом идут работы по ликвидации шламоотстойника на бывшем заводе химикатов

В среду, 18 октября, в Самарской губернской думе под председательством Андрея Мурзова состоялось очередное заседание парламентского комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи. От депутатского корпуса в его работе также приняли участие Светлана Бескоровайная, Роман Балтер, Владимир Бокк, Алексей Иванов, Олег Гладунов, Михаил Усов, Игорь Фоменко.

Как сообщил членам комитета и. о. министра промышленности и торговли Самарской области Александр Никулин, в регионе реализуется госпрограмма Самарской области "Ликвидация накопленного экологического вреда и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области" на 2014–2024 годы. Ее основным мероприятием в этом году стало выполнение работ по рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске.

Ликвидацию очага экологического вреда, которая пройдет в несколько этапов, начнут с изоляции источника химической опасности - шламоотстойника Ш-2.

Отметим, что в прошлом году Минприроды РФ включило мероприятия по изоляции шламоотстойника Ш-2 в федеральный проект "Оздоровление Волги". Было заключено соглашение между правительством Самарской области и Минприроды РФ по выделению нашему региону субсидии на 2022–2024 гг.

Общий объем финансирования проекта - более 2,5 млрд рублей, из которых 2,2 млрд руб. поступят из федерального бюджета, около 350 млн руб. - из областного бюджета плюс софинансирование из бюджета Чапаевска.

В апреле текущего года был проведен конкурс, выбрана надежная подрядная организация, входящая в ТОП-300 крупнейших строительных компаний страны, с которой был заключен муниципальный контракт. Компания выполнит работы по строительству гидротехнического сооружения для консервации на поверхности шламоотстойника Ш-2, по берегоукреплению и устройству периметрального ограждения с КПП.

На сегодняшний день уже выполнены планировочные работы на всей территории шламоотстойника, смонтировано ограждение, построены 27 м грунтоцементного пояса, закуплены необходимые материалы. В ноябре планируется начать работы по берегоукреплению.

По словам и. о. министра, кассовое исполнение по проекту составляет 100%. Все работы выполняются строго по графику, предусмотренному муниципальным контрактом.

"Длительное затягивание решения этого вопроса грозило экологической катастрофой. Мы очень благодарны отраслевому министерству Российской Федерации, что на ликвидацию этого очага опасности нашему региону выделены такие огромные средства из федерального бюджета - 86% финансирования проекта взял на себя федеральный центр. Стройка началась, крупный подрядчик зашел на площадку. Сегодня мы услышали, что подрядная организация уже развернула активную деятельность. Будем тщательно контролировать ход работ и целевое использование бюджетных средств", - отметил Андрей Мурзов.