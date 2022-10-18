"Пятёрочка" и "Тетрадка Дружбы" спросят школьников, как сохранить планету

"Пятёрочка" и Национальная ассоциация развития образования "Тетрадка Дружбы" запустили совместный конкурс, направленный на популяризацию среди школьников осознанного и бережного отношения к ресурсам планеты.

В конкурсе могут принять участие школьники и молодые люди в возрасте от 6 до 18 лет из Самарской области, а также Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Пермского краёв, Свердловской и Ростовской областей.

Для участия в конкурсе нужна необычная тетрадь с особым дизайном, которую можно бесплатно получить в магазинах торговой сети "Пятёрочка" этих регионах, спросив у сотрудника магазина на кассе. Количество тетрадок ограничено.

В "Тетрадках" ребятам предлагается делиться своими идеями по сохранению планеты:

рассказывать о пользе правильного питания;

предлагать идеи семейного полезного отдыха;

записывать советы по бережному отношению к воде, электричеству, продуктам питания;

узнавать, как заботиться о домашних животных, попавших в беду;

создавать доступную среду для общения представителей разных возрастов, национальных культур и физических возможностей.

В конкурсе восемь творческих номинаций, посвященных целям устойчивого развития: "Мир без голода", "Здоровые люди", "Достойная работа", "Мы все равны", "Разумное потребление", "Доступное образование", "Забота о природе", "Доброе соседство".

Заполненную тетрадку необходимо будет принести обратно в магазин и положить в специальный бокс. Кроме того, ее можно загрузить онлайн с помощью специального мобильного приложения.

Проект призван помочь детям раскрыть их особенные таланты и творческий потенциал, а взрослым — найти с ребенком общие интересы и совместно провести время.

Оценивать конкурсные работы будет экспертное жюри из педагогов, представителей НКО и общественных деятелей. Эксперты проверят "Тетрадку" на соответствие содержания выбранной номинации, креативность оформления и уникальность работы, используя индивидуальный подход к каждому участнику.

Авторы самых креативных "Тетрадок" с бОльшим количеством баллов получат приятные подарки, а один победитель из каждого региона получит суперприз — путёвку в детский лагерь Новый город "Дружный". Приём конкурсных работ продлится до 13 ноября 2022 года.

Более подробную информацию об условиях участия можно узнать на сайте в разделе "Тетрадка Дружбы" или в мобильном приложении "Тетрадка Дружбы".