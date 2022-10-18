16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Пятёрочка" и "Тетрадка Дружбы" спросят школьников, как сохранить планету Гостей "Пятерочки" ждет кухня за миллион и тысяча других подарков Как сэкономить семейный бюджет вместе с METRO Акция "Завры" в "Пятерочке" поможет собрать коллекцию миниатюрных игрушек Жители Самары смогут выиграть автомобиль в новой акции от "Пятерочки"

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Пятёрочка" и "Тетрадка Дружбы" спросят школьников, как сохранить планету

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 185
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Пятёрочка" и Национальная ассоциация развития образования "Тетрадка Дружбы" запустили совместный конкурс, направленный на популяризацию среди школьников осознанного и бережного отношения к ресурсам планеты.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

В конкурсе могут принять участие школьники и молодые люди в возрасте от 6 до 18 лет из Самарской области, а также Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Пермского краёв, Свердловской и Ростовской областей.

Для участия в конкурсе нужна необычная тетрадь с особым дизайном, которую можно бесплатно получить в магазинах торговой сети "Пятёрочка" этих регионах, спросив у сотрудника магазина на кассе. Количество тетрадок ограничено.

В "Тетрадках" ребятам предлагается делиться своими идеями по сохранению планеты:

  • рассказывать о пользе правильного питания;
  • предлагать идеи семейного полезного отдыха;
  • записывать советы по бережному отношению к воде, электричеству, продуктам питания;
  • узнавать, как заботиться о домашних животных, попавших в беду;
  • создавать доступную среду для общения представителей разных возрастов, национальных культур и физических возможностей.

В конкурсе восемь творческих номинаций, посвященных целям устойчивого развития: "Мир без голода", "Здоровые люди", "Достойная работа", "Мы все равны", "Разумное потребление", "Доступное образование", "Забота о природе", "Доброе соседство".

Заполненную тетрадку необходимо будет принести обратно в магазин и положить в специальный бокс. Кроме того, ее можно загрузить онлайн с помощью специального мобильного приложения.

Проект призван помочь детям раскрыть их особенные таланты и творческий потенциал, а взрослым — найти с ребенком общие интересы и совместно провести время.

Оценивать конкурсные работы будет экспертное жюри из педагогов, представителей НКО и общественных деятелей. Эксперты проверят "Тетрадку" на соответствие содержания выбранной номинации, креативность оформления и уникальность работы, используя индивидуальный подход к каждому участнику.

Авторы самых креативных "Тетрадок" с бОльшим количеством баллов получат приятные подарки, а один победитель из каждого региона получит суперприз — путёвку в детский лагерь Новый город "Дружный". Приём конкурсных работ продлится до 13 ноября 2022 года.

Более подробную информацию об условиях участия можно узнать на сайте в разделе "Тетрадка Дружбы" или в мобильном приложении "Тетрадка Дружбы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6