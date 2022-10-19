Строительство кампуса, возведение моста через Волгу и развитие Тольятти: Дмитрий Азаров получил поддержку Владимира​ Путина

Во вторник, 18 октября, после личной встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел заседание правительства Самарской области. Глава региона рассказал кабмину об итогах встречи и поручениях Главы государства по отдельным, значимым для региона проектам развития.

Руководитель области отметил, что в предшествующий встрече период был направлен целый ряд обращений в адрес Владимира Путина по важнейшим проектам развития региона. "Крайне важно, что на все наши обращения получена резолюция президента, поддержка президента, — заявил Дмитрий Азаров и отметил важность и значимость своевременной и кропотливой отработки поручений Правительством региона по всем вопросам. — Нам крайне важно, чтобы наши обращения были самым внимательным образом отработаны нашими министерствами вместе с коллегами из федерального Правительства".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что получена поддержка главы государства по дополнительным решениям, которые касаются строительства дороги "Обход Тольятти" и моста через Волгу в рамках международного транспортного коридора, ведущего в Западный Китай. "Мы обратились за дополнительными решениями и предварительная поддержка президента есть. Очень важно организовать работу во взаимодействии с правительством Российской Федерации по реализации нашей просьбы", — подчеркнул глава региона.

Напомним, проект по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу реализуется под патронатом президента страны Владимира Путина. В 2018 г. на личной встрече с главой государства, который находился с рабочим визитом в регионе, губернатору Дмитрию Азарову удалось доказать необходимость прохождения международной трассы через Самарскую область и заручиться поддержкой президента. Маршрут был скорректирован, хотя это потребовано внесения изменений в транспортную стратегию Российской Федерации.

Дорогу "Обход Тольятти" и мост через Волгу должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Это самый крупный проект в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Он имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей.

Дмитрий Азаров также подчеркнул, что получена прямая поддержка президента России по вопросу строительства на территории Самарской области международного университетского кампуса. "Наша заявка получила высокую оценку по признанию межведомственной комиссии — она лучшая из всех заявок, которые поступили на конкурс. Есть, подчеркну, и прямая поддержка Президента, которая содержится в его резолюции, — заявил губернатор. — Поэтому крайне важно, чтобы здесь председатель правительства региона Виктор Владиславович Кудряшов, его заместитель Александр Борисович Фетисов, министерства экономического развития, науки и образования, которые организовали предварительную подготовительную работу, а также министерство строительства, как непосредственный участник этого процесса, в четком взаимодействии с нашими коллегами из федерального правительства довели эти намерения до конкретных решений на уровне федерального правительства".

Еще один вопрос, который получил оценку и предварительную поддержку главы государства, коснулся комплексной поддержки Автограда. "Тольятти не первый год является городом президентского внимания, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Все мы прекрасно знаем, если бы не поддержка Президента на протяжении многих лет — и 15 лет назад, и в более поздний период, — я думаю, что совсем тяжело бы пришлось Тольятти. Вопрос производства автомобилей на АвтоВАЗе я думаю был бы лет десять как закрыт. Именно благодаря прямой поддержке Президента страны сегодня развивается АвтоВАЗ, строит масштабные планы и на второе полугодие текущего года, еще более масштабные планы на следующий год, развивается городской округ Тольятти".

Дмитрий Азаров обратил внимание Владимира Путина, в первую очередь на то, что уже было сделано при поддержке президента. "Обратился и за дополнительными мерами поддержки. Касается это пролонгации режимов Особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития. Мы предложили рассмотреть предоставление дополнительных преференций и режимов для городского округа Тольятти. Мы предложили к реализации новые масштабные инфраструктурные объекты, и еще целый ряд дополнительных решений, которые позволили бы крупнейшему моногороду страны — Тольятти — развиваться опережающими темпами", — отметил губернатор. Он добавил, что в настоящее время правительством региона уже ведется предварительная отработка обозначенных вопросов на федеральном уровне. "Предварительная работа уже организована с Министерством экономического развития Российской Федерации. Крайне важно, чтобы мы с коллегами довели до конкретных результатов те предложения, которые мы выдвинули и которые предварительно поддержаны президентом. Поручения президентом правительству по данному блоку вопросов также даны", — подчеркнул руководитель области.

Положительное решение получило обращение губернатора по одному из ключевых вопросов, которые касается десятков тысяч жителей Самарской области — обеспечение качественной питьевой водой людей, проживающих в южных районах региона. "Объем капиталовложений, который необходим для решения этих вопросов, велик. Мы приступили к модернизации Красноармейского группового водовода, выполняем уже большой объем работ в текущем году, продолжим и в следующем. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Мы сформировали предложения, которые я представил Владимиру Владимировичу по развитию и модернизации, строительству этого водовода", — рассказал глава региона. По предварительной оценке, протяженность нового водовода, который предстоит построить, составляет около 200 километров. Ввод этого объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей южных районов Самарской области — около 40-50 тысяч человек.

"Мы получили предварительную поддержку о включении этого проекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Но для того, чтобы это случилось, нам нужно потрудиться как следует. Необходимо подтвердить запасы воды, еще раз проверить и утвердить проектную документацию. Эта работа вся должна быть выполнена в короткие сроки, чтобы мы стали участниками федеральной адресной инвестиционной программы", — поручил губернатор региональному кабмину.

Без внимания не остался вопрос, с которым жители Тольятти неоднократно обращались и к губернатору, и к президенту страны, по возвращению хоккейного клуба "Лада" в Континентальную хоккейную лигу. "Есть поручение Президента и минспорту Самарской области нужно внимательно его отработать. Самое главное самим сделать все для того, чтобы и спортивная арена, и клуб были к этому готовы, — обратился Дмитрий Азаров. — Задача, может быть, не самая важная в сравнении с предыдущими поручениями, но еще раз подчеркну: эта тема неоднократно поднимается жителями городского округа Тольятти. Они обращаются ко мне, они обращались к президенту страны. И президент, несмотря на загруженность проблемами, конечно, и российского, и мирового масштабов, нашел время и дал поручение и по этой теме, что еще раз подчеркивает очень внимательное отношение президента ко всем обращениям людей. Это хороший пример для всех нас".

В завершении заседания Дмитрий Азаров еще раз обратил внимание министров на необходимость качественной отработки по всем обращениям и поручениям президента страны с правительством Российской Федерации, обеспечить их реализацию.