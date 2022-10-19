Самарские аграрии подтвердили положительные изменения в АПК региона наравне с президентом страны

Во вторник, 18 октября, во время встречи президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обсуждался и вопрос развития агропромышленного комплекса. Президент оценил вклад аграриев нашего региона в продовольственную безопасность страны. Высокую оценку главы РФ подтвердил директор Самарского НИИСХ-филиала СамНЦ РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Милехин.

Он отметил, что в последние годы отмечается эффективное и динамичное социально-экономическое развитие Самарской области.

"На встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным губернатор рассказал об успехах сельхозпроизводителей региона. Наше предприятие, Самарский НИИСХ-филиал СамНЦ РАН, является представителем двух важнейших направлений экономики региона: науки и сельского хозяйства, и мы с большой уверенностью можем подтвердить положительные изменения в наших отраслях", - заверил Алексей Милехин.

Он также напомнил, что в Самарской области при непосредственном участии губернатора Дмитрия Азарова создан крупнейший федеральный научный центр Российской академии наук, который объединил важнейшие научные исследования в различных отраслях экономики региона.

"Принципиальная и стратегическая позиция губернатора Самарской области оказала ключевую роль в создании в 2021 году при федеральном научном центре РАН современного селекционно-семеноводческого центра по зерновым культурам, а в дальнейшем и в его финансовой поддержке регионом. С 2018 года по инициативе Дмитрия Азарова на территории Самарской области действует положение о финансовом возмещении сельхозтоваропроизводителям затрат по уплате селекционным учреждениям лицензионных платежей за использование современных сортов сельскохозяйственных культур. Данная мера поддержки является беспрецедентной на территории Российской Федерации", - считает Алексей Милехин.

Директор Самарского НИИСХ уверен, что "развитие научного потенциала региона в надежных руках, что подтверждается увеличением финансирования со стороны правительства Самарской области различных региональных научных фондов и программ научно-технологического развития".

Он отметил, что проводимая командой губернатора колоссальная системная работа по всем направлениям развития АПК дала результат. "Аграрный сектор экономики области демонстрирует уверенный рост технологического потенциала, что позволило в 2022 году собрать рекордный урожай зерна - более 3,5 млн т", - подчеркнул Алексей Милехин.