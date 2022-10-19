16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские аграрии подтвердили положительные изменения в АПК региона наравне с президентом страны Дебиторка "Родника" в 5 млрд руб. вызвала ажиотаж на торгах В Самарской области начнут переработку льна В Самаре прошло заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике В Самарской области началась уборка урожая подсолнечника

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарские аграрии подтвердили положительные изменения в АПК региона наравне с президентом страны

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 18 октября, во время встречи президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обсуждался и вопрос развития агропромышленного комплекса. Президент оценил вклад аграриев нашего региона в продовольственную безопасность страны. Высокую оценку главы РФ подтвердил директор Самарского НИИСХ-филиала СамНЦ РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Милехин.

Он отметил, что в последние годы отмечается эффективное и динамичное социально-экономическое развитие Самарской области.

"На встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным губернатор рассказал об успехах сельхозпроизводителей региона. Наше предприятие, Самарский НИИСХ-филиал СамНЦ РАН, является представителем двух важнейших направлений экономики региона: науки и сельского хозяйства, и мы с большой уверенностью можем подтвердить положительные изменения в наших отраслях", - заверил Алексей Милехин.

Он также напомнил, что в Самарской области при непосредственном участии губернатора Дмитрия Азарова создан крупнейший федеральный научный центр Российской академии наук, который объединил важнейшие научные исследования в различных отраслях экономики региона.

"Принципиальная и стратегическая позиция губернатора Самарской области оказала ключевую роль в создании в 2021 году при федеральном научном центре РАН современного селекционно-семеноводческого центра по зерновым культурам, а в дальнейшем и в его финансовой поддержке регионом. С 2018 года по инициативе Дмитрия Азарова на территории Самарской области действует положение о финансовом возмещении сельхозтоваропроизводителям затрат по уплате селекционным учреждениям лицензионных платежей за использование современных сортов сельскохозяйственных культур. Данная мера поддержки является беспрецедентной на территории Российской Федерации", - считает Алексей Милехин.

Директор Самарского НИИСХ уверен, что "развитие научного потенциала региона в надежных руках, что подтверждается увеличением финансирования со стороны правительства Самарской области различных региональных научных фондов и программ научно-технологического развития".

Он отметил, что проводимая командой губернатора колоссальная системная работа по всем направлениям развития АПК дала результат. "Аграрный сектор экономики области демонстрирует уверенный рост технологического потенциала, что позволило в 2022 году собрать рекордный урожай зерна - более 3,5 млн т", - подчеркнул Алексей Милехин.

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Олег Германов 27 апреля 2018 07:37 Сбербанк предлагает аграриям индивидуальный подход и выгодные условия

Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6