Самарские аграрии подтвердили положительные изменения в АПК региона наравне с президентом страны

Во вторник, 18 октября, во время встречи президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обсуждался и вопрос развития агропромышленного комплекса. Президент оценил вклад аграриев нашего региона в продовольственную безопасность страны. Высокую оценку главы РФ подтвердил директор Самарского НИИСХ-филиала СамНЦ РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Милехин.
Он отметил, что в последние годы отмечается эффективное и динамичное социально-экономическое развитие Самарской области.
"На встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным губернатор рассказал об успехах сельхозпроизводителей региона. Наше предприятие, Самарский НИИСХ-филиал СамНЦ РАН, является представителем двух важнейших направлений экономики региона: науки и сельского хозяйства, и мы с большой уверенностью можем подтвердить положительные изменения в наших отраслях", - заверил Алексей Милехин.
Он также напомнил, что в Самарской области при непосредственном участии губернатора Дмитрия Азарова создан крупнейший федеральный научный центр Российской академии наук, который объединил важнейшие научные исследования в различных отраслях экономики региона.
"Принципиальная и стратегическая позиция губернатора Самарской области оказала ключевую роль в создании в 2021 году при федеральном научном центре РАН современного селекционно-семеноводческого центра по зерновым культурам, а в дальнейшем и в его финансовой поддержке регионом. С 2018 года по инициативе Дмитрия Азарова на территории Самарской области действует положение о финансовом возмещении сельхозтоваропроизводителям затрат по уплате селекционным учреждениям лицензионных платежей за использование современных сортов сельскохозяйственных культур. Данная мера поддержки является беспрецедентной на территории Российской Федерации", - считает Алексей Милехин.
Директор Самарского НИИСХ уверен, что "развитие научного потенциала региона в надежных руках, что подтверждается увеличением финансирования со стороны правительства Самарской области различных региональных научных фондов и программ научно-технологического развития".
Он отметил, что проводимая командой губернатора колоссальная системная работа по всем направлениям развития АПК дала результат. "Аграрный сектор экономики области демонстрирует уверенный рост технологического потенциала, что позволило в 2022 году собрать рекордный урожай зерна - более 3,5 млн т", - подчеркнул Алексей Милехин.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще