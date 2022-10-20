МегаФон запускает обновленный центр исследования абонентского оборудования

Это единственная в стране радиолаборатория, которая исследует работу электроники в российской мобильной сети. В новой лаборатории увеличено количество тестовых зон, что необходимо с учетом роста числа новых брендов на отечественном рынке.
В центре, расположенном в Санкт-Петербурге, специалисты тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для максимально эффективной работы в мобильной сети. В розницу МегаФона все устройства попадают только после тестирования — это исключает некорректную работу и дает абонентам возможность использовать весь потенциал своего гаджета в сети оператора.
"Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаем тестовые зоны действующих и перспективных технологий — 4G, VoLTE, VoWiFi, 5G. Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования", — комментирует Александр Джакония, руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования.
Количество базовых станций в обновленной лаборатории увеличено в полтора раза. Также улучшено качество экранирования в помещениях для тестирования, чтобы мобильный сигнал не выходил за пределы здания.
В лаборатории открыта тестовая зона, которая позволяет исследовать работу устройства в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне — 3,4-3,8 ГГц. Это поможет исследовать любые сценарии работы устройств в 5G. В этом году доля смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке выросла в два раза по сравнению с прошлым — до 16,3%. Помимо флагманских смартфонов, технологию начинают поддерживать устройства в среднем ценовом диапазоне.
Помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров, специалисты теперь смогут тестировать ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и еще около десятка новых категорий. Текущей мощности будет достаточно для тестирования самых современных устройств в течение 10 лет.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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