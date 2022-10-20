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МегаФон запускает обновленный центр исследования абонентского оборудования

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это единственная в стране радиолаборатория, которая исследует работу электроники в российской мобильной сети. В новой лаборатории увеличено количество тестовых зон, что необходимо с учетом роста числа новых брендов на отечественном рынке.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

В центре, расположенном в Санкт-Петербурге, специалисты тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для максимально эффективной работы в мобильной сети. В розницу МегаФона все устройства попадают только после тестирования — это исключает некорректную работу и дает абонентам возможность использовать весь потенциал своего гаджета в сети оператора.

"Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаем тестовые зоны действующих и перспективных технологий — 4G, VoLTE, VoWiFi, 5G. Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования", — комментирует Александр Джакония, руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования.

Количество базовых станций в обновленной лаборатории увеличено в полтора раза. Также улучшено качество экранирования в помещениях для тестирования, чтобы мобильный сигнал не выходил за пределы здания.

В лаборатории открыта тестовая зона, которая позволяет исследовать работу устройства в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне — 3,4-3,8 ГГц. Это поможет исследовать любые сценарии работы устройств в 5G. В этом году доля смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке выросла в два раза по сравнению с прошлым — до 16,3%. Помимо флагманских смартфонов, технологию начинают поддерживать устройства в среднем ценовом диапазоне.

Помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров, специалисты теперь смогут тестировать ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и еще около десятка новых категорий. Текущей мощности будет достаточно для тестирования самых современных устройств в течение 10 лет.

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