Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО

Самарская область заняла 8 строчку российского рейтинга регионов по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, составленного Министерством экономического развития России.

Работа региональных команд оценивалась по 20 показателям, среди которых охват населения социальными проектами НКО, информационная поддержка СОНКО, поддержка социального предпринимательства и др.

На этой неделе президент страны Владимир Путин дал высокую оценку социально-экономическому развитию Самарской области. Во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровым глава государства отметил, что проекты, которые реализуются на самарской земле, создают "хорошие предпосылки для будущего развития".

"В Самарской области уделяется особое внимание развитию социальной сферы. Большой вклад в эту работу вносит социальный бизнес, работающий с уязвимыми категориями граждан, создающий рабочие места для пенсионеров, инвалидов, многодетных матерей, студентов. Число таких предпринимателей в последние годы динамично растет: если в 2020 году в реестре состояли только 23 предпринимателя, то сегодня их уже 170, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Во многом это происходит, благодаря всесторонней поддержке таких проектов со стороны правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова. Социальный бизнес может рассчитывать на финансовую, имущественную, образовательную, информационную поддержку, а также на организацию профессионального обучения и содействие в прохождении независимой оценки квалификации работников своего предприятия".

Так, в настоящее время в регионе подводят итоги конкурса грантов на реализацию проектов социального предпринимательства. В течение двух дней в региональном центре "Мой бизнес" участники конкурса презентовали свои проекты и делились планами реализации своих инициатив. Финансовая поддержка проектов-победителей составит от 100 до 500 тысяч рублей. Участники представили проекты в сфере дополнительного образования, бытового обслуживания, оздоровления и реабилитации детей и взрослых, физической культуры, а также проекты творческих студий, клубов раннего развития детей и др.

"Поддержка социальных проектов очень важна. Как производитель объёмных раскрасок и обучающих творческих наборов могу сказать, что в моём деле очень много нюансов. Соблюдение определённой последовательности технологического процесса при изготовлении, полноценное обеспечение каждого этапа производства требует больших финансовых вложений. Поэтому очень рада, что есть такой шанс. Если я получу грант, то средства направлю на дополнение техпроцесса новым оборудованием, вспомогательными инструментами", — подчеркнула участница конкурса грантов, социальный предприниматель Ольга Михайлова.

До 31 декабря текущего года субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить статус социального предприятия. Для этого необходимо трудоустраивать граждан из социально-уязвимых категорий, производить товары для них, реализовывать товары их производства или вести деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.

Особое значение для развития социальной сферы в регионе имеют проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 4442 некоммерческих организаций. Около 80% из них - социально ориентированные. Численность работников СОНКО превышает 19 тыс. человек. Кроме того, к их деятельности привлечено более 29 тыс. волонтеров.

Для поддержки социальных инициатив неравнодушных жителей Самарской области региональное минэкономразвития ежегодно проводит конкурс грантов на реализацию социальных проектов. В этом году 56 проектов из 16 муниципалитетов отобраны конкурсной комиссией и получат безвозмездные субсидии до 2 млн рублей.

Конкурс грантов был возобновлен в 2019 году по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова. По его поручению грантовый фонд конкурса вырос более чем в 2 раза: с 30 млн. рублей до 81,2 млн. рублей. Это стало возможным, в том числе, благодаря активному привлечению средств Фонда президентских грантов. За последние два года регион привлек из Фонда более 80 млн рублей. По этому показателю Самарская область занимает 4 место среди субъектов ПФО.

В этом году условия конкурса значительно упрощены, а направления дополнены новыми тематиками: социализация молодежи, организация досуга людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, пропаганда семейных ценностей, популяризация культуры, популяризация благотворительной деятельности.

"Грантовая поддержка региона очень важна для местных НКО, так как дает возможность социально направленным организациям не только эффективно работать, но и постоянно развиваться, проводить консультации, вебинары и обучения. Поддержку получают все проекты, которые нужны Самарской области", - отметила исполнительный директор ММОО "Инклюзивный ресурсный центр" Наталья Родина.

С 2017 года социально ориентированные НКО Самарской области получили грантовые средства на реализацию 877 проектов, в том числе на 668 проектов - по итогам конкурсов Фонда президентских грантов и на 209 проектов - по итогам региональных конкурсов социальных проектов, проводимых минэкономразвития.

Социальные предприниматели могут рассчитывать и на другой инструмент финансовой поддержки — льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области по минимальной ставке 1% годовых. Таким заемщикам доступно до 5 млн рублей, сроком до 2 лет при предоставлении залога и поручительства.

Ознакомиться с перечнем актуальных мер поддержки социальные предприниматели могут на сайте mybiz63.ru или в одном из центров "Мой бизнес", работающих в регионе.