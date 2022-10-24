16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области отремонтирована дорога "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук В Самарской области ввели в эксплуатацию 20 км автомобильной дороги между Спиридоновкой и Домашкой В Самарской области дорожно-коммунальные службы готовятся к зимнему сезону В Самаре начали строить дорогу по ул. 22 Партсъезда от Солнечной до Московского шоссе Организована новая схема движения транспорта после открытия движения на развязке улиц Ново-Садовая - Советской Армии

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн и ПГУТИ будут сотрудничать в сфере технологий связи и информационной безопасности

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) подписали соглашение о развитии технологий и услуг связи, информационной безопасности, а также аналитике больших данных и геоаналитике.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Со стороны билайн соглашение подписал исполнительный вице-президент по технике Валерий Шоржин, со стороны ПГУТИ — ректор Вадим Ружников. В рамках подписанного документа будут проводиться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, испытания телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, разрабатываться образовательные программы в сфере современных и перспективных технологий связи, проводиться совместные мероприятия, а также будет организована практика студентов и стажировка слушателей, аспирантов.

Сотрудничество ведущего оператора связи и одного из крупнейших университетов в области телекоммуникаций и информатики позволит привлечь к участию в перспективных исследованиях талантливую молодежь, а также повысить уровень профессионализма новых подрастающих кадров.

"Билайн ведет системную работу по взаимодействию с российскими профильными вузами. Мы, как крупная технологическая компания, нуждаемся в притоке свежих кадров и понимаем, что готовить их нужно заранее, чтобы после окончания учебного заведения им было проще адаптироваться к новым задачам. Кроме того, сегодня крайне актуальны вопросы, связанные с информационной безопасностью и импортозамещением, поэтому мы будем смотреть наработки университета в этих направлениях. Уверен, что сотрудничество с одним из ведущих вузов страны в своей сфере принесет хорошие результаты в обозримом будущем", — отметил исполнительный вице-президент билайн по технике Валерий Шоржин.

"Наша главная задача — готовить востребованных специалистов для компаний отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий. Только тесное взаимодействие при разработке и реализации образовательных программ с реальным сектором экономики, с непосредственными работодателями, может гарантировать требуемый набор знаний, умений и квалификаций у наших выпускников. Такое взаимодействие является взаимовыгодным, так как университет получает возможность идти в ногу со временем в образовательной и научной деятельности, а работодатели получают готового к выполнению реальных задач специалиста. Мы будем только рады углублять и расширять такие виды сотрудничества", — прокомментировал ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Реклама. beeline.ru LatgBoVov
В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6