Оператор билайн объявляет скидки на смартфоны Xiaomi

Оператор билайн запустил предложение 3 в 1: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи билайна.
В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна — beeline.ru/shop/catalog/actions/xiaomi-s-dvoinoi-vygodoi-ot-bilaina/.
Одним из самых интересных предложений является Redmi Note 11 — это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi.
Его главные преимущества:
- AMOLED-экран 6,43 дюйма яркостью 700 нит и с частотой обновления 90 Гц;
- батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт;
- основной фотомодуль на 50 МП;
- дизайн с матовой задней крышкой;
- чипсет Snapdragon 680 (техпроцесс 6 нм);
- два динамика;
- NFC, ИК-порт, слот для microSD.
Воспользоваться акцией "Xiaomi 3 в 1" в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года.
Подробные условия акции можно узнать по ссылке.
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