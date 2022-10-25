Оператор билайн объявляет скидки на смартфоны Xiaomi

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Оператор билайн запустил предложение 3 в 1: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи билайна.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн