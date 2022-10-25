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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн объявляет скидки на смартфоны Xiaomi

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн запустил предложение 3 в 1: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи билайна.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна — beeline.ru/shop/catalog/actions/xiaomi-s-dvoinoi-vygodoi-ot-bilaina/.

Одним из самых интересных предложений является Redmi Note 11 — это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi.

Его главные преимущества:

  • AMOLED-экран 6,43 дюйма яркостью 700 нит и с частотой обновления 90 Гц;
  • батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт;
  • основной фотомодуль на 50 МП;
  • дизайн с матовой задней крышкой;
  • чипсет Snapdragon 680 (техпроцесс 6 нм);
  • два динамика;
  • NFC, ИК-порт, слот для microSD.

Воспользоваться акцией "Xiaomi 3 в 1" в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года.

Подробные условия акции можно узнать по ссылке.

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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