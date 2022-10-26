"ПЯТЕРОЧКА" объединила соседей более чем в 50 городах

Площадки "Центров местных сообществ" появились еще в 300 магазинах торговой сети "Пятерочка" более чем в 50 населенных пунктах России. Сегодня инициативы жителей Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского и Пермского краев, Самарской и Ростовской областей реализуются на 355 площадках.

В магазинах, включившихся в проект, появились доски объявлений, шкафы для обмена, выставочные стенды. Но главное - это нашло поддержку у жителей близлежащих домов. В 205 торговых точках за полтора месяца состоялось более 230 мероприятий, которые объединили людей.

В проекте участвуют благотворительные фонды "Добрый город Петербург" - на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Свердловской области; "Хорошие истории" - на территории Самары, Самарской области, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и Московской области. Ежемесячно в этих регионах будет проходить до 200-300 событий.

Новый формат общения построен исходя из того, что в магазине шаговой доступности сходятся маршруты людей, живущих неподалеку, и из их потребности в общении, заботе, внимании. А это значит, что им несложно будет взаимодействовать при реализации каких-либо инициатив.

"Мы посмотрели на магазины как на площадки для общения. "Пятерочка" делится своим пространством и открывает двери для добрых, объединяющих инициатив, вовлекая сотрудников магазинов, гостей, локальных активистов и НКО, государственные учреждения и бизнес. Главная цель - укрепить местное сообщество через развитие горизонтальных связей. Мы хотим, чтобы вместе с нами местные сообщества раскрыли свой потенциал и смогли создать атмосферу соседской взаимопомощи и поддержки", - поделилась планами Анна Гусейнова, владелец продукта "Центры местного сообщества" торговой сети "Пятерочка".

Любой гость магазина может оставить на доске объявлений заявку и реализовать на территории магазина свою инициативу. "Можно поделиться книгой, обменяв ее на другую со стеллажа для буккроссинг, рассказать, чем ты можешь быть полезен соседям. Информация о мероприятиях размещается на афишах в магазинах или социальных сетях проекта. В добрых делах может участвовать каждый: сдать крышки в переработку рядом с домом, взять друга из приюта, увидев выставку питомцев", - отметила Снежана Малясова, руководитель проекта "Центры местного сообщества" от фонда "Добрый город Петербург".

Потребность в общении объединяет людей. "Роль центров местных сообществ в современных реалиях актуальна, как никогда. Встречи, общение, поддержка помогают гостям, сотрудникам, всем нам чувствовать себя частью общества, концентрироваться на положительном, на людях", - добавляет Екатерина Мост, координатор проекта "Центры местного сообщества" от фонда "Хорошие истории".

Проект "Центры местного сообщества" стартовал в августе 2021 года по инициативе торговой сети. Сейчас в нем участвует более 350 магазинов. В мероприятиях, организованных на площадках проекта, за это время задействовано более 40000 человек.

Большой отклик в этом году получил конкурс детских рисунков к 1 сентября "Моя земля, моя планета" с участие более чем 100 магазинов. Понравились соседям в разных городах экологические акции: обмен вещами, сбор пластиковых крышечек из-под напитков на переработку. Кулинарный детский конкурс, танцевальные мастер-классы, музыкальные концерты, встреча с художником - поводов для встреч нашлось немало.