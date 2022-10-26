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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн сделал Тариф UP еще выгоднее. Теперь апперам доступны суперспособности. Для того чтобы активировать их, нужно выполнять задания и накапливать "соты" — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна. Накопив 100 "сот", можно будет открыть суперспособности апперов.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

20 "сот" будут подарены клиенту билайна, подключившему Тариф UP (при подключении/переходе на "Тариф UP" и получении "сот" в мобильном приложении билайна в период с 29.09.2022 по 31.01.2023 года; не действует при повторном подключении Тарифа UP). И каждый новый день, заходя в мобильное приложение билайна, он будет получать по три специальных задания. Выполнение одного задания гарантирует 1 "соту", а при выполнении всех трех в течение дня можно получить 5 "сот". Одна суперспособность стоит 100 "сот".

Как будут выглядеть задания?

Задания внутри приложения билайн самые разные. Как совсем простые, например, зайти в мобильное приложение билайна, так и более сложные — сыграть несколько партий в игру в приложении билайн.

Какие суперспособности появились у апперов?

Пчела Базя

+50 Гб интернета для всей семьи — ими можно делиться с подключенными в рамках услуги "Дели все" номерами (подключить можно в сети билайн, кроме Чукотского АО).

Дракон Юнг

+15 Гб интернета к основному пакету интернета по тарифу (подключить можно в сети билайн, кроме Чукотского АО).

Кот Пуш

Скидка 50% на исходящие и входящие звонки в роуминге в ряде стран (не действует на персональные предложения в роуминге и дополнительные пакеты минут и Гб).

Панда Тапа

+1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети.

Робот Пинг

Дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению.

Суперспособность будет действовать в течение 30 дней после активации. Важно уточнить, что при смене аппера суперспособность отключается.

Напомним, что в Тарифе UP "живут" пять персонажей-апперов — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Апперы обладают своими умениями. При этом у каждого клиента билайна есть возможность настроить Тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, СМС, подключить дополнительные сервисы.

Доп. пакеты интернета действуют в сети билайн (кроме Чукотского АО). Услуга "Дели все" может быть платной. Приобретение суперспособностей при положительном балансе за "соты" в мобильном приложении билайна (12+), начисленные в соответствии с Правилами начисления и использования "сот" (подключить новые доп. пакеты/скидку можно только после окончания срока действия текущего пакета/скидки).

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