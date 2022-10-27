Tele2 первой на рынке запустила революционный конструктор мультиподписок

Tele2, российский оператор мобильной связи, сделал подписку Mixx еще удобнее и выгоднее. Теперь пользователи могут настроить ее под свои потребности: выбирать и оплачивать только нужные им сервисы.

Продукт Mixx — новый для российского рынка подписок. Tele2 поддерживает интересы и образ жизни своих клиентов и делает подписку еще удобнее и выгоднее. Компания вновь подтвердила статус трендсеттера в телеком-отрасли и предложила новый формат популярного продукта. На рынке действует правило — подключая подписку, пользователь получает фиксированный набор услуг. При этом он вынужден платить за опции, которые ему не требуются. В Tele2 — другие правила: клиент при сборке подписки Mixx выбирает нужные сервисы и платит только за услуги, которые ему интересны. Абонент может полностью изменить состав подписки один раз в месяц бесплатно.

Оператор позаботился и о тех клиентах, которые не хотят самостоятельно настраивать подписку — они могут подключить готовый набор опций: S, M, L или Max. Стоимость подписки в зависимости от объема составит от 200 до 350 рублей в месяц. При первом подключении клиентам доступен бесплатный пробный период. Воспользоваться подпиской Mixx теперь могут абоненты других мобильных операторов, оплатив услугу банковской картой.

Среди привычных выгодных сервисов — видеоконтент от Wink, музыка "ВКонтакте" и дополнительные 50 Гб интернета ежемесячно. Кроме того, Tele2 добавила в подписку Mixx новые возможности: онлайн-кинотеатр Premier, антивирус Kaspersky, опции для геймеров, скидки в магазинах "Лента" и Lamoda, онлайн-фитнес, круглосуточную медицинскую помощь, курсы от ведущих образовательных платформ "Лицей", "Яндекс. Практикум", "Нетология", Lectr и других.

Полный список сервисов, которые входят в линейку подписок Mixx:

— дополнительные 50 Гб интернет-трафика каждый месяц;

— сервисы оператора: безлимит в соцсетях и мессенджерах, страховка от "сгорания" остатков минут и Гб, блокировка SMS-спама и рекламы, двойная защита от нежелательного контента;

— сервисы VK Combo: музыка "ВКонтакте" без рекламы, фильмы и телеканалы от Wink, место в Облаке Mail.ru, скидки от "ЛитРес", VK Play Cloud, Skillbox, SkillFactory, "Учи.ру" и "Учи. Дома", "VK Капсула";

— скидка на покупку техники Xiaomi;

— выгодный курс обмена минут на скидку на смартфоны Xiaomi;

— скидка 10% в магазинах "Лента" и Lamoda;

— повышенный кешбэк в программе лояльности "Больше";

— подписка на фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Premier;

— доступ к каталогу более 200 000 электронных книг от "ЛитРес";

— дополнительные 5% к скидке по программе "Выгодно вместе";

— антивирус Kaspersky Internet Security на три устройства;

— скидка 7% на обучение от "Яндекс. Практикум";

— скидка 7% на онлайн-курсы от "Нетология";

— аудиолекции по истории, литературе, психологии и другим темам от Lectr;

— школьная программа и развивающие курсы "Лицей";

— онлайн-тренировки для дома от FitStars;

— скидка 200 рублей на подписку на игры GamersBase Plus;

— скидка 15% на почасовые тарифы на игры от VK Play Cloud;

— участие в киберспортивных турнирах от Cyberhero;

— круглосуточная медицинская помощь онлайн от "Доктис".

Подробнее — на сайте tele2.ru.