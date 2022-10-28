Все фельдшерско-акушерские пункты региона подключены к сети Интернет

В настоящее время в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Самарской области к сети Интернет подключены все действующие 475 фельдшерско-акушерских пунктов.

Цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию единого цифрового контура, развитию информационных сервисов для пациентов и медицинских работников.

Большая часть фельдшерско-акушерских пунктов подключена по волоконно-оптической линии связи. Остававшиеся до недавнего времени без связи ФАПы в октябре этого года подключены к сети Интернет с помощью беспроводных технологий.

С наличием Интернета и компьютеров медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов получил доступ к Единой медицинской информационно-аналитической системе Самарской области на своих рабочих местах.

"Система ЕМИАС обеспечивает быстрый защищенный документооборот, здесь же ведется запись на приём к врачу в электронном виде, удалённая запись из одних медицинских организаций в другие, формируются электронные медицинские карты, ведется персонифицированный учёт оказания медицинских услуг, формирование отчётности. Также теперь все фельдшеры могут выписывать электронные рецепты. С внедрением телемедицинских консультаций стало возможным в кратчайшие сроки получить квалифицированную помощь в режиме видеоконференцсвязи. Подключение к Интернету и современные технологии позволяют передавать и автоматически обрабатывать результаты ЭКГ, сокращая срок принятия оперативных решений, необходимых для сохранения здоровья и жизни наших пациентов", — отметил заместитель министра — руководитель департамента информатизации и организационной деятельности Павел Золотарев.