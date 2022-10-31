Сызранец поджигал подъезды, чтобы красть телефоны

В Сызрани задержали 20-летнего парня по подозрению в двух кражах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Двое местных жителей лишились телефонов стоимостью 5,5 тыс. и 2,5 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что обеим кражам предшествовали пожары. Сначала в подъездах загоралась проводка между первым и вторым этажами, потом в квартиры жертв стучался неизвестный. Правоохранители предположили, что он и был вором.

В итоге мобильники нашлись в комиссионках, сдал их неоднократно судимый самарец. Парня задержали, он признал вину.

Возбуждено уголовного дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").