Сызранец поджигал подъезды, чтобы красть телефоны

В Сызрани задержали 20-летнего парня по подозрению в двух кражах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Двое местных жителей лишились телефонов стоимостью 5,5 тыс. и 2,5 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что обеим кражам предшествовали пожары. Сначала в подъездах загоралась проводка между первым и вторым этажами, потом в квартиры жертв стучался неизвестный. Правоохранители предположили, что он и был вором.
В итоге мобильники нашлись в комиссионках, сдал их неоднократно судимый самарец. Парня задержали, он признал вину.
Возбуждено уголовного дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.