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Tele2: самые активные пользователи Интернета в старшем поколении - люди в возрасте от 62 до 75 лет

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, к Дню бабушек и дедушек проанализировал, как представители старшего поколения пользуются услугами связи и мобильным интернетом в этом году. Выяснилось, что самые активные пользователи цифровых услуг - люди в возрасте от 62 до 75 лет. Они лидируют и по продолжительности разговоров (дольше всего общаются с детьми и между собой), и по количеству потребляемого интернет-трафика.

Фото: предоставлено Tele2

К Дню бабушек и дедушек аналитики big data Tele2 выяснили, как представители старшего поколения в возрасте от 56 до 100 лет пользуются услугами связи и мобильным интернетом. В компании проанализировали общение в трех возрастных группах: мужчины от 62 до 75 лет, женщины от 56 до 75 лет, представители обоих полов в возрасте от 76 до 90 лет и люди старше 90 лет.

Так, люди в возрасте от 62 до 75 лет лидируют по продолжительности разговоров. При этом женщины разговаривают по телефону в 2,8 раза дольше мужчин. Представители обоих полов этой возрастной категории чаще всего звонили людям в возрасте от 31 года до 45 лет - скорее всего, детям.

Примечательно, что с дочерьми родители говорят по телефону дольше: на разговоры с ними женщины тратят 65% времени от общей продолжительности разговоров, мужчины - 57%. Мужчины в возрасте от 62 до 75 лет часто звонят своим женам - на них приходится 19% времени от общего количества разговоров. Они нередко беседуют с друзьями-сверстниками - такие разговоры занимают 15% времени звонков по мобильному телефону.

Второе место по продолжительности разговоров заняли клиенты в возрасте от 56 лет до 61 года. Их собеседники не поменялись - это все так же дети (31-45 лет) и сверстники. Любопытно, что женщины этой возрастной категории тратят на разговоры в 1,9 раза меньше времени, чем представительницы более зрелой аудитории - от 62 до 75 лет.

Люди старшего поколения - активные пользователи цифровых технологий. Примерно 47% абонентов Tele2 в возрасте 56 до 100 лет пользуются Интернетом. Больше всего интернет-трафика потребляют люди в возрасте от 62 до 75 лет - на эту возрастную категорию приходится 81% от общего трафика, израсходованного мужчинами старшего поколения в 2022 году. У женщин этого возраста показатель составил 51% от общего объема потребления.

При этом в каждой возрастной категории женщины больше пользуются Интернетом, чем мужчины. Самый большой разрыв в потреблении интернет-трафика наблюдается в возрастной группе от 57 лет до 61 года: на женщин пришлось в 8,5 раза больше гигабайтов, чем на мужчин.

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