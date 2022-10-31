Tele2: самые активные пользователи Интернета в старшем поколении - люди в возрасте от 62 до 75 лет

Tele2, российский оператор мобильной связи, к Дню бабушек и дедушек проанализировал, как представители старшего поколения пользуются услугами связи и мобильным интернетом в этом году. Выяснилось, что самые активные пользователи цифровых услуг - люди в возрасте от 62 до 75 лет. Они лидируют и по продолжительности разговоров (дольше всего общаются с детьми и между собой), и по количеству потребляемого интернет-трафика.
К Дню бабушек и дедушек аналитики big data Tele2 выяснили, как представители старшего поколения в возрасте от 56 до 100 лет пользуются услугами связи и мобильным интернетом. В компании проанализировали общение в трех возрастных группах: мужчины от 62 до 75 лет, женщины от 56 до 75 лет, представители обоих полов в возрасте от 76 до 90 лет и люди старше 90 лет.
Так, люди в возрасте от 62 до 75 лет лидируют по продолжительности разговоров. При этом женщины разговаривают по телефону в 2,8 раза дольше мужчин. Представители обоих полов этой возрастной категории чаще всего звонили людям в возрасте от 31 года до 45 лет - скорее всего, детям.
Примечательно, что с дочерьми родители говорят по телефону дольше: на разговоры с ними женщины тратят 65% времени от общей продолжительности разговоров, мужчины - 57%. Мужчины в возрасте от 62 до 75 лет часто звонят своим женам - на них приходится 19% времени от общего количества разговоров. Они нередко беседуют с друзьями-сверстниками - такие разговоры занимают 15% времени звонков по мобильному телефону.
Второе место по продолжительности разговоров заняли клиенты в возрасте от 56 лет до 61 года. Их собеседники не поменялись - это все так же дети (31-45 лет) и сверстники. Любопытно, что женщины этой возрастной категории тратят на разговоры в 1,9 раза меньше времени, чем представительницы более зрелой аудитории - от 62 до 75 лет.
Люди старшего поколения - активные пользователи цифровых технологий. Примерно 47% абонентов Tele2 в возрасте 56 до 100 лет пользуются Интернетом. Больше всего интернет-трафика потребляют люди в возрасте от 62 до 75 лет - на эту возрастную категорию приходится 81% от общего трафика, израсходованного мужчинами старшего поколения в 2022 году. У женщин этого возраста показатель составил 51% от общего объема потребления.
При этом в каждой возрастной категории женщины больше пользуются Интернетом, чем мужчины. Самый большой разрыв в потреблении интернет-трафика наблюдается в возрастной группе от 57 лет до 61 года: на женщин пришлось в 8,5 раза больше гигабайтов, чем на мужчин.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you