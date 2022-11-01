В центре Самары произошел пожар в административном здании

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Во вторник, 1 ноября, примерно в 16:37 начался пожар в административном здании на ул. Чапаевской, 201 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области