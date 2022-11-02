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Tele2 улучшила качество связи в трех районах Самарской области

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития в Самарской области за 9 месяцев 2022 года. Специалисты компании модернизировали 10% базовых станций LTE. Благодаря своевременной реновации и оснащению дополнительным оборудованием скорость мобильного интернета выросла на 20%. Улучшение качества услуг коснулось более 200 тысяч жителей региона.

Фото: предоставлено Tele2

Специалисты Tele2 продолжают обновлять инфраструктуру сети и оснащать объекты дополнительным оборудованием диапазона LTE. Модернизация проводится на основе данных о росте количества абонентов и динамике скорости мобильного интернета на одного клиента. С начала года технические специалисты увеличили емкость базовых станций сети Tele2 в Алексеевском, Большеглушицком и Большечерниговском районах, а также в Самаре и Тольятти. Одной из приоритетных задач стал запуск 2100 Мгц, что позволяет значительно нарастить скорость мобильного интернета и сохранить ее в периоды пиковых нагрузок.

В результате модернизации количество станций LTE увеличилось на 10%, скорость мобильного интернета в среднем по сети выросла на 25%. В некоторых районах во время контрольных замеров зафиксировано до 150 Мбит/с.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Основной нашей задачей в настоящее время является поддержка стабильной работы действующих сетей, а также предоставление бесперебойных и качественных услуг связи населению. В этом году мы следуем за потребностями наших абонентов и уделяем особое внимание своевременной модернизации инфраструктуры. Tele2 в первую очередь наращивает емкость сети там, где трафик растет наиболее интенсивно — это новые жилые комплексы, спальные районы, а также населенные пункты вблизи районных центров и крупных городов".

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