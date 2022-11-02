Tele2 улучшила качество связи в трех районах Самарской области

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития в Самарской области за 9 месяцев 2022 года. Специалисты компании модернизировали 10% базовых станций LTE. Благодаря своевременной реновации и оснащению дополнительным оборудованием скорость мобильного интернета выросла на 20%. Улучшение качества услуг коснулось более 200 тысяч жителей региона.
Специалисты Tele2 продолжают обновлять инфраструктуру сети и оснащать объекты дополнительным оборудованием диапазона LTE. Модернизация проводится на основе данных о росте количества абонентов и динамике скорости мобильного интернета на одного клиента. С начала года технические специалисты увеличили емкость базовых станций сети Tele2 в Алексеевском, Большеглушицком и Большечерниговском районах, а также в Самаре и Тольятти. Одной из приоритетных задач стал запуск 2100 Мгц, что позволяет значительно нарастить скорость мобильного интернета и сохранить ее в периоды пиковых нагрузок.
В результате модернизации количество станций LTE увеличилось на 10%, скорость мобильного интернета в среднем по сети выросла на 25%. В некоторых районах во время контрольных замеров зафиксировано до 150 Мбит/с.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"Основной нашей задачей в настоящее время является поддержка стабильной работы действующих сетей, а также предоставление бесперебойных и качественных услуг связи населению. В этом году мы следуем за потребностями наших абонентов и уделяем особое внимание своевременной модернизации инфраструктуры. Tele2 в первую очередь наращивает емкость сети там, где трафик растет наиболее интенсивно — это новые жилые комплексы, спальные районы, а также населенные пункты вблизи районных центров и крупных городов".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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