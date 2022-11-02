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В память о Героях Победы в губернской думе провели Урок мужества

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 ноября, в Самарскую губернскую думу были приглашены победители областного конкурса творческих работ "Куйбышев — запасная столица. Парад Памяти 7 ноября 1941 года" и их наставники. Урок мужества состоялся в канун государственного праздника — Дня народного единства.

Всего более тысячи юных самарцев приняли участие в конкурсе, приуроченном к 81-й годовщине проведения военного парада в Куйбышеве. Творческий конкурс на тему "Информационный фронт в годы Великой Отечественной войны" проводился в рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти". Победителей определяли в литературном, изобразительном и театральном творчестве, конкурсе парадных расчетов, а также среди юных журналистов и блогеров.

Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, Почетный гражданин Самарской области и г. о. Самара Геннадий Котельников поздравил молодых людей с победой в конкурсе. 

"Рад видеть в этом зале всех вас - энергичных молодых людей с активной жизненной позицией. Вы  стали победителями областного конкурса, посвященного героическим страницам Великой Отечественной войны, связанным с нашим регионом. Сегодня - в крайне непростое время, в условиях напряженной международной обстановки, - от вас, молодежи, во многом зависит, каким будет завтрашний день региона и страны. Поздравляю вас с победой в областном конкурсе! Дерзайте, творите, действуйте!".

Геннадий Петрович также выразил уверенность, что этот конкурс раскроет еще много талантов, а главное - поможет молодым людям стать настоящими патриотами своей страны. Он подчеркнул, что вопросы патриотического воспитания молодежи сегодня имеют особое значение, и в нашем регионе накоплен огромный опыт в этом направлении.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин подчеркнул: "Важно, что ребята очень заинтересованы, мотивированы, патриотизм для них - это не просто слова в учебнике, это священные слова. Память о подвигах Героев войны жива, пока эта память жива в наших сердцах. Сегодня продолжается поисковая работа в Самарской области. С кургана Саур-Могила на Донбассе, где в 1943 году шли ожесточенные бои, мы привезли священную землю. В этом сражении с нацистами погибли и наши земляки, имена четверых из них уже установлены. Сохранить историческую память о подвигах воинов той далекой войны - наша общая обязанность".

Модератором Урока мужества стала  председатель комитета по образованию и науке регионального парламента Светлана Ильина. Ребята и депутаты говорили о подвигах земляков, о роли нашего города как Запасной столицы в годы Великой Отечественной войны и о военном параде, который стал символом сплочения и коренным образом изменил историю Второй мировой войны.

Победителям были вручены награды от областного законодательного собрания, а в завершении Урока мужества молодые патриоты побывали в тематическом музее думы, посвященном Победе в Великой Отечественной войне.

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