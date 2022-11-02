Самарская область присоединится к просветительскому марафону "Знание о героях"

В четверг, 3 ноября, в 10:00 по московскому времени стартует просветительский марафон Российского общества "Знание" - "Знание о героях", который является частью нового одноименного масштабного проекта.
Новый просветительский проект Общества "Знание" познакомит молодежь с героями современной России
3 ноября стартует новый просветительский проект "Знание о героях", организованный Российским обществом "Знание". Проект включает десятичасовой марафон "Знание о героях", презентацию графических новелл о героях специальной военной операции и выставку новелл в Музее Отечественной войны 1812 года.
В основу проекта положены реальные истории участников специальной военной операции и людей, совершивших героические поступки вне полей сражений, медиков и ученых, волонтеров, путешественников и первооткрывателей - одним словом, героев, живущих среди нас.
Просветительский марафон "Знание о героях" пройдет на двух площадках: в Москве в арт-центре "Ветошный" и в Саранске в новой студии Российского общества "Знание". Участниками московской студии марафона станут около 400 молодых людей - школьников, студентов, среди них будут жители новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Спикерами выступят военные, волонтеры, спортсмены, путешественники, журналисты, врачи и другие выдающиеся герои современной России. Они расскажут свои истории, а зрители марафона в студии и онлайн-аудитория смогут задать спикерам вопросы о том, что побуждало их к подвигам, во что они верят, почему для них первостепенно служение Родине и помощь людям.
Еще одно яркое событие проекта - выпуск графических новелл о героях и выставка этих работ. Профессиональные художники создадут новеллы о 24 наших современниках, удостоенных звания Героя РФ во время специальной военной операции на Украине. Новеллы можно будет увидеть на сайте Российского общества "Знание", а 4 ноября в Москве, в Музее Отечественной войны 1812 года откроется выставка графических работ.
Прямая трансляция марафона будет доступна в социальной сети "ВКонтакте" в группах "Самарская область", "Самарское областное вещательное агентство" и в группе Российского общества "Знание".
Также самые яркие выступления спикеров можно будет посмотреть в эфире телеканала "Губерния" в 15.10, 17.00 и в 21.00.
Продолжится марафон "Знание о героях" циклом встреч с героями современной России в каждом регионе страны. Студенты ссузов и вузов Самарской области также смогут стать участниками мероприятий в формате public talk, на которых в очном формате они смогут обсудить темы волонтерства, патриотизма, исторической справедливости.
Полная программа марафона - на официальном сайте.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.