Самарская область присоединится к просветительскому марафону "Знание о героях"

В четверг, 3 ноября, в 10:00 по московскому времени стартует просветительский марафон Российского общества "Знание" - "Знание о героях", который является частью нового одноименного масштабного проекта.

Новый просветительский проект Общества "Знание" познакомит молодежь с героями современной России

3 ноября стартует новый просветительский проект "Знание о героях", организованный Российским обществом "Знание". Проект включает десятичасовой марафон "Знание о героях", презентацию графических новелл о героях специальной военной операции и выставку новелл в Музее Отечественной войны 1812 года.

В основу проекта положены реальные истории участников специальной военной операции и людей, совершивших героические поступки вне полей сражений, медиков и ученых, волонтеров, путешественников и первооткрывателей - одним словом, героев, живущих среди нас.

Просветительский марафон "Знание о героях" пройдет на двух площадках: в Москве в арт-центре "Ветошный" и в Саранске в новой студии Российского общества "Знание". Участниками московской студии марафона станут около 400 молодых людей - школьников, студентов, среди них будут жители новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Спикерами выступят военные, волонтеры, спортсмены, путешественники, журналисты, врачи и другие выдающиеся герои современной России. Они расскажут свои истории, а зрители марафона в студии и онлайн-аудитория смогут задать спикерам вопросы о том, что побуждало их к подвигам, во что они верят, почему для них первостепенно служение Родине и помощь людям.

Еще одно яркое событие проекта - выпуск графических новелл о героях и выставка этих работ. Профессиональные художники создадут новеллы о 24 наших современниках, удостоенных звания Героя РФ во время специальной военной операции на Украине. Новеллы можно будет увидеть на сайте Российского общества "Знание", а 4 ноября в Москве, в Музее Отечественной войны 1812 года откроется выставка графических работ.

Прямая трансляция марафона будет доступна в социальной сети "ВКонтакте" в группах "Самарская область", "Самарское областное вещательное агентство" и в группе Российского общества "Знание".

Также самые яркие выступления спикеров можно будет посмотреть в эфире телеканала "Губерния" в 15.10, 17.00 и в 21.00.

Продолжится марафон "Знание о героях" циклом встреч с героями современной России в каждом регионе страны. Студенты ссузов и вузов Самарской области также смогут стать участниками мероприятий в формате public talk, на которых в очном формате они смогут обсудить темы волонтерства, патриотизма, исторической справедливости.

Полная программа марафона - на официальном сайте.