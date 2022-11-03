Самарский политех стал стратегическим партнером для колледжа энергетики и строительства

В среду, 2 ноября, подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским государственным техническим университетом и колледжем энергетики и строительства им. П. Мачнева. Свои подписи в документе поставили проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе вуза Евгений Франк и директор колледжа Владимир Бочков.

Цель стратегического партнерства - реализация совместных образовательных проектов и подготовка кадров для микроэлектроники, электротехники и теплотехники, маркшейдерского дела и строительства.

"Мы формализуем наши отношения с одним из крупнейших колледжей региона в области кадрового потенциала, методического и научного сопровождения совместных проектов. Подписанное соглашение даст нашему сотрудничеству новый импульс для развития как колледжа, так и университета. В этом году почти 50 выпускников объединенного колледжа энергетики и строительства поступили в Самарский политех на очное отделение, 60 человек - на заочное. Наша общая цель - формирование единой кадровой политики в регионе по разным отраслям", - сказал Евгений Франк на встрече с преподавателями и студентами колледжа.

"Сегодня в Самарском регионе большое внимание уделяется подготовке профессионалов и высококвалифицированных рабочих. Наше учреждение имеет статус образовательного производственного кампуса. Компактное расположение колледжа на площади 4,5 гектара позволяет создать студенческий городок. Уверен, что наши выпускники в сотрудничестве с Самарским политехом будут востребованы на передовых и активно развивающихся предприятиях губернии", - добавил Владимир Бочков.

На мероприятии представители вуза презентовали современные научные, образовательные разработки и общественные проекты Самарского политеха, а студенты колледжа познакомились с деканами факультетов университета.