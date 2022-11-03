Самарский политех стал стратегическим партнером для колледжа энергетики и строительства

В среду, 2 ноября, подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским государственным техническим университетом и колледжем энергетики и строительства им. П. Мачнева. Свои подписи в документе поставили проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе вуза Евгений Франк и директор колледжа Владимир Бочков.
Цель стратегического партнерства - реализация совместных образовательных проектов и подготовка кадров для микроэлектроники, электротехники и теплотехники, маркшейдерского дела и строительства.
"Мы формализуем наши отношения с одним из крупнейших колледжей региона в области кадрового потенциала, методического и научного сопровождения совместных проектов. Подписанное соглашение даст нашему сотрудничеству новый импульс для развития как колледжа, так и университета. В этом году почти 50 выпускников объединенного колледжа энергетики и строительства поступили в Самарский политех на очное отделение, 60 человек - на заочное. Наша общая цель - формирование единой кадровой политики в регионе по разным отраслям", - сказал Евгений Франк на встрече с преподавателями и студентами колледжа.
"Сегодня в Самарском регионе большое внимание уделяется подготовке профессионалов и высококвалифицированных рабочих. Наше учреждение имеет статус образовательного производственного кампуса. Компактное расположение колледжа на площади 4,5 гектара позволяет создать студенческий городок. Уверен, что наши выпускники в сотрудничестве с Самарским политехом будут востребованы на передовых и активно развивающихся предприятиях губернии", - добавил Владимир Бочков.
На мероприятии представители вуза презентовали современные научные, образовательные разработки и общественные проекты Самарского политеха, а студенты колледжа познакомились с деканами факультетов университета.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.