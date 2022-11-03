В здании Самарской губернской думы открылась выставка театрального художника Натальи Хохловой

В четверг, 3 ноября, в Самарской губернской думе состоялось открытие выставки работ театрального художника Натальи Хохловой, в котором принял участие председатель думы Геннадий Котельников. Спикер поприветствовал гостей и подчеркнул, что традиции проведения творческих выставок в здании областного парламента будут сохранены.

Художница Наталья Хохлова рассказала собравшимся, что училась в Санкт-Петербурге, а после учебы выбрала по распределению Самару - так ее покорили наша природа и река Волга. 20 лет Наталья проработала в Самарском академическом театре оперы и балета главным художником.

"Я начинала работать в театре в очень интересное время, пришла в сильный коллектив, где была прекрасная плеяда артистов, талантливых балетмейстеров, дирижеров, режиссеров, певцов. Все работали в активном ритме, готовили по 5 спектаклей в год. Я всегда испытывала огромное удовольствие от реализации своих замыслов и постановок. Это было профессиональное счастье, ведь главное в профессии - вдохновение, и каждая постановка требует много сил, знаний, любви к творчеству", - рассказала Наталья Хохлова.

Всего Наталья Хохлова оформила около 100 постановок в Самаре и разных театрах страны. Ее работы к классическим русским и европейским операм и балетам отличает смелость и чувство глубокого понимания природы театра.

Геннадий Котельников пообщался с художницей, отметил выразительность театральных работ на выставке.

"Театральный художник - это отдельный вид творчества. Нужно хорошо знать саму литературную часть, глубоко разбираться в материале, чувствовать суть замысла автора. И, я думаю, творчество Натальи Васильевны показывает, что это ей удалось. Хочу подчеркнуть ценность таких выставок, в первую очередь, для молодежи, детей, чтобы они могли формировать художественный вкус, учиться чувствовать искусство, разбираться в нем".