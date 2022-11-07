Генеральный конструктор ОДК: "Программам Передовой инженерной аэрокосмической школы нужна тонкая настройка"

Какого эффекта ожидает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) от Передовых инженерных школ? Как организовать подготовку специалистов по компетенциям, наиболее востребованным на предприятиях ОДК? Эти и другие вопросы стали темой для дискуссии руководства Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева и представительной делегации ОДК, которую возглавил Юрий Шмотин, заместитель гендиректора — генеральный конструктор корпорации.

Открывая дискуссию, Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, отметил, что ее главная цель — прийти к единому пониманию задач, стоящих перед Передовой инженерной аэрокосмической школой не только на уровне предприятия "ОДК — Кузнецов" как индустриального партнера, но и на уровне Объединенной двигателестроительной корпорации в целом.

Юрий Шмотин сообщил, что при всей важности программ научных исследований, в ОДК относятся к Передовым инженерным школам в первую очередь как к образовательному проекту. В этой связи он напомнил об опыте целевой подготовки кадров в рамках другого образовательного проекта — "Крылья Ростеха", в котором участвует и Самарский университет им. Королева.

"Для нас очень важно развивать предприятия корпорации в регионах, в том числе и в Самаре. "ОДК — Кузнецов" — одно из наших ключевых предприятий. Поэтому масштабная подготовка специалистов с практическими навыками, которые способны прийти и сразу включиться в работу, для нас очень важна", — подчеркнул Юрий Шмотин.

Ключевая идея федерального проекта "Передовые инженерные школы" (ПИШ) — объединить науку и производство, нацелить университеты на решение конкретных задач, стоящих перед их индустриальными партнерами, а также на подготовку специалистов, способных эффективно решать такие задачи.

С тем, что уже сделано и делается в настоящее время в рамках проекта Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королева (ПИАШ), делегацию ОДК ознакомили Иван Ткаченко, директор Института авиационной и ракетно-космической техники, и Виталий Смелов, директор Института двигателестроения и энергетических установок.

Руководитель проекта Иван Ткаченко рассказал о том, как формируется структура университетской ПИАШ. В конце сентября прошло первое заседание ее совета. Научное руководство Передовой инженерной аэрокосмической школой предложено взять на себя академику РАН Евгению Шахматову.

Создается инфраструктура школы, идет закупка оборудования. В частности, из трех новых интерактивных образовательных пространств, которые планируется создать на первом этапе, одно, связанное с виртуальной и дополненной реальностью, будет организовано уже в 2022 году.

Для формирования высококлассного специалиста особое значение имеет личность наставника. С учетом этого для студентов Передовой инженерной аэрокосмической школы были организованы установочные лекции, которые прочитали академики РАН: Михаил Погосян, ректор МАИ, и Сергей Чернышев, научный руководитель ЦАГИ, вице-президент Российской академии наук. Планируется организовать установочную лекцию академика РАН Николая Тестоедова, генерального конструктора предприятия "Информационные спутниковые системы" им. Решетнёва.

Академик РАН Виктор Сойфер, президент Самарского университета им. Королева, предложил обратить особое внимание на организацию учебного процесса.

"Мы сегодня сконцентрировались на том, чему учить, но не менее важно, как учить. Известна такая форма обучения: 3-летний бакалавриат и 3-летняя магистратура. Учитывая круг задач, которые решают Передовые инженерные школы, я думаю, нужно доработать образовательные стандарты. И, если это допустимо, то вести речь не о 2-летней магистратуре, а о 3-летней. Причем в нынешних условиях надо так организовать учебный процесс, чтобы магистрант проводил на предприятии 2 дня в неделю, а на втором году обучения, возможно, что и 3 дня. В рамках этой дискуссии мы этот вопрос не обсуждаем, но нужно к нему вернуться на одном из следующих круглых столов", — подчеркнул академик РАН Виктор Сойфер.

Юрий Шмотин поддержал предложения Виктора Сойфера. Как член Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ, он рассказал о новых подходах к бюджетному финансированию проекта, где приоритет будет отдаваться вузам, добившимся более высоких результатов.