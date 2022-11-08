Продолжить реставрацию Покровского кафедрального собора в Самаре готовы за 120 млн рублей

Минкульт РФ объявил конкурс по поиску подрядчика, который займется продолжением реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Покровский кафедральный собор" 1861 г., расположенный на ул. Ленинской, 77 в Самаре.
Начальная цена контракта — 120 млн рублей. Средства будут распределены в 2023–2024 гг., в качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.
В документах закупки отмечается, что проектную документацию, которая послужит основанием для производства реставрационных работ, разработало ООО "СОГИС".
Победитель торгов должен будет выполнить все работы на объекте до 31 августа 2024 г.
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