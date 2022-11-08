Продолжить реставрацию Покровского кафедрального собора в Самаре готовы за 120 млн рублей

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Минкульт РФ объявил конкурс по поиску подрядчика, который займется продолжением реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Покровский кафедральный собор" 1861 г., расположенный на ул. Ленинской, 77 в Самаре.