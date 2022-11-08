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Продолжить реставрацию Покровского кафедрального собора в Самаре готовы за 120 млн рублей Администрация Тольятти выставила на торги акции "Лифтэлектросервиса" На продолжение реставрации клуба им. Дзержинского выделили 99 млн рублей Продажи АвтоВАЗа в октябре упали на 25% На строительство улицы Авроры до Ново-Садовой в Самаре выделят 8 млрд рублей

Экономика и бизнес

Продолжить реставрацию Покровского кафедрального собора в Самаре готовы за 120 млн рублей

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минкульт РФ объявил конкурс по поиску подрядчика, который займется продолжением реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Покровский кафедральный собор" 1861 г., расположенный на ул. Ленинской, 77 в Самаре.

Начальная цена контракта — 120 млн рублей. Средства будут распределены в 2023–2024 гг., в качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.

В документах закупки отмечается, что проектную документацию, которая послужит основанием для производства реставрационных работ, разработало ООО "СОГИС".

Победитель торгов должен будет выполнить все работы на объекте до 31 августа 2024 г.

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