Конец коридора затмений: big data о том, как общаются разные знаки зодиака

Tele2, российский оператор мобильной связи, в день завершения коридора затмений, 8 ноября, проанализировал, с кем и насколько активно общаются разные знаки зодиака. Аналитики big data исследовали интернет, голосовую и SMS-активность клиентов, а также общение разных знаков зодиака между собой.
Вопреки стереотипам о неразговорчивости, мужчины пользуются голосовой связью больше, чем женщины. Суммарное количество исходящих минут у мужчин всех знаков на 15% выше показателей противоположного пола. Также женщины менее охотно отвечают на входящие вызовы и стремятся быстрее закончить разговор: суммарная продолжительность принятых звонков на 29% ниже, чем у мужчин. Наибольшей популярностью, если опираться на количество входящих звонков, пользуются мужчины Девы, Тельцы и Овны и представительницы Дев, Близнецов и Тельцов.
В Приволжье самыми разговорчивыми стали мужчины Стрельцы, они наиболее активно звонят сами и столь же охотно отвечают на входящие вызовы. Почти на 10% по суммарному объему минут, потраченных на общение, им уступают мужчины Тельцы и Раки. Среди женщин самыми общительными стали Близнецы, Стрельцы и Девы, но отставание от лидеров противоположного пола составляет почти 30%.
Топ-5 наиболее активно общающихся пар как в России, так и в Приволжье выглядит следующим образом:
1. Овен — Телец
2. Овен — Дева
3. Телец — Дева
4. Близнецы — Телец
5. Овен — Рак
Самыми необщительными оказались пары Скорпион-Скорпион и Весы-Весы.
Больше остальных пользуются голосовой связью мужчины в возрасте от 31 до 45 лет. При этом 66% от общего количества минут разговоров в месяц они расходуют на общение с ровесницами. Следом идут представители возрастной группы от 46 до 56 лет. Наиболее активно они общаются с женщинами в возрасте от 31 до 45 лет — 35% от суммарного объема минут, и с представительницами своей возрастной группы (от 46 до 56 лет) — 34%.
Среди женщин наиболее активно голосовой связью пользуются представительницы аналогичных возрастных групп. Женщины из группы 31-45 лет чаще всего звонят ровесникам, активность дам в возрасте от 46 до 56 лет также почти равно распределена между мужчинами из групп 31-45 лет и 46-56 лет.
При меньшей тяге к голосовому общению, женщины с лихвой компенсируют это общением в интернете. Дамы вне зависимости от знака зодиака суммарно используют на 31% больше интернет-трафика, чем абоненты мужского пола. При этом наиболее активными в сети стали женщины, родившиеся под знаком Близнецов, Тельцов, Раков. В Приволжье в топе лидеров вместе с Раками также оказались Девы. Среди мужчин в сети наиболее активны Близнецы, Раки и Овны.
Стрельцы обоих полов в Приволжье также оказались знаком, наиболее активно использующим все варианты общения: звонки, мобильный интернет и SMS. Текстовые сообщения они отправляют на 13% чаще, чем остальные знаки зодиака.
Меньше остальных представителей знаков с помощью мобильной связи общаются Скорпионы, и Козероги среди мужчин и Скорпионы и Весы среди женщин.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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