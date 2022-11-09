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11 ноября абоненты МегаФона получат безлимитный доступ к маркетплейсам

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок на крупных российских маркетплейсах во Всемирный день шопинга 11 ноября, когда онлайн-площадки традиционно устраивают масштабные распродажи. Абоненты смогут совершать покупки на Wildberries, Ozon и Lamoda, не думая о потраченных гигабайтах.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Безлимитный доступ на Wildberries, Ozon и Lamoda будет действовать в течение суток и заработает автоматически у всех абонентов с положительным балансом счета, подключать дополнительные опции не требуется.

"Мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах 11 ноября традиционно возрастает в полтора-два раза по сравнению с обычными днями. В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. Мы видим, что эта акция привлекает все больше наших абонентов, и в этом году решили сделать шопинг еще более удобным, отменив плату за мобильный интернет", — отметил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.

По статистике МегаФона, наибольшим спросом у россиян в день распродаж пользуются одежда и обувь. Вторая по популярности категория — бытовая техника и электроника, также в этот день активно покупают детские товары и книги.

Распродажа, приуроченная ко Всемирному дню шопинга, стартовала и в собственном интернет-магазине МегаФона, который теперь интегрирован в приложение для абонентов. Скидки действуют более, чем на 700 товаров. Приложение доступно даже при отрицательном балансе. Совершая покупки из личного кабинета, не нужно регистрироваться и вводить свои данные, при этом есть возможность отслеживать статус заказа, он обновляется автоматически.

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