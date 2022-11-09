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Новокуйбышевская школьница стала победителем Всероссийского конкурса сочинений

МОСКВА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве состоялась торжественная церемония награждения по итогам Всероссийского конкурса сочинений.

Ученица школы № 9 города Новокуйбышевска Диана Самсонова (педагог Трехлебова О.В.) стала абсолютным победителем конкурса.

Пятерка победителей называется непосредственно на церемонии награждения.

Сочинение Дианы по теме "Любимые всегда кажутся нам бессмертными" (по творчеству К.Г. Паустовского) стало лучшим.

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