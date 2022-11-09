От кого позвонил телефон: клиенты виртуальной АТС "Ростелекома" смогут повысить эффективность рекламы

Клиенты "Ростелекома" смогут управлять эффективностью своих рекламных кампаний, подключив услугу "Коллтрекинг" в личном кабинете облачного сервиса "Виртуальная АТС" (ВАТС). "Коллтрекинг" — это инструмент digital-маркетинга, который помогает бизнесу определять наиболее успешные каналы продвижения и оптимально распределять рекламный бюджет.
Ранее для использования услуги "Коллтрекинг" требовалось заключать отдельный договор. Для удобства клиентов "Ростелеком" интегрировал услугу в облачную платформу, на которой работает телефония, и теперь любой пользователь виртуальной АТС может самостоятельно подключить этот сервис.
Пользователям ВАТС также доступны все дополнительные возможности коллтрекинга, включая опции "Лид" и "Чат". Лид позволяет увеличить конверсию за счет размещения на сайте форм взаимодействия с посетителями, таких как оформление заявки, заказ обратного звонка или персональное предложение. Чат предлагает дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут звонить. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и отвечать на все вопросы.
"Ростелеком" постоянно развивает экосистему коммуникационных сервисов для корпоративных клиентов. Теперь услуга "Коллтрекинг" доступна для подключения всем пользователям виртуальной АТС, чтобы они могли минимизировать затраты на рекламу и определить наиболее перспективные каналы продвижения товаров и услуг", — говорит Александр Шляхтов, директор проектов подразделения по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома".
На подключение номеров для коллтрекинга действуют специальные условия. Все вызовы, переадресованные на номера ВАТС, остаются бесплатными.
Облачный сервис "Виртуальная АТС" доступен в 645 населенных пунктах присутствия "Ростелекома". Широкие возможности надежного решения операторского класса обеспечивают потребности бизнеса клиентов любого масштаба.
С подробными условиями предоставления сервиса "Виртуальная АТС" и услуги "Коллтрекинг" можно ознакомиться на сайте rt.ru.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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