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Экономика и бизнес

"Медгард" планирует выйти на московский рынок

МОСКВА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская группа "СИНКО" купила Дом культуры железнодорожников "Ховрино" в Москве площадью 3,3 тыс. кв. м. По данным ГК, там планируют открыть клинику "Медгард".

Фото: mos.ru

О сделке стало известно из разбирательства в московском арбитраже, где "СИНКО" судилось с РЖД, пытаясь вернуть часть уплаченных за здание средств, ссылаясь на выявленные технические недостатки.

Согласно материалам дела, 15 сентября 2021 г. "СИНКО" подписала договор купли-продажи недвижимого имущества с РЖД. В документе указано, что в сделку вошел кирпичный четырехэтажный клуб "Дом культуры железнодорожников "Ховрино" и земельный участок в 12,5 тыс. кв. м. Цена договора — 215,2 млн рублей.

При приемке объекта был выявлен факт разрушения части кровли над спортивным залом, площадью 269,4 кв. м. "СИНКО" апеллировала к тому, что данные о недостатках и аварийном состоянии объекта представители РЖД не указали ни в аукционной документации, ни на своем официальном сайте.

14 апреля этого года представители "СИНКО" направили требование к РЖД об уменьшении стоимости объекта и возврате излишне уплаченных средств в размере 8,7 млн рублей. Ответчик требование проигнорировал.

Суд же решил, что разрушение части кровли не носило скрытый характер, и представители "СИНКО" могли ознакомиться с состоянием здания. При этом в договоре не определены требования к качеству имущества. Документ же стороны подписали без разногласий.

24 октября суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Как сообщили Волга Ньюс в ГК "СИНКО", в здании ДК железнодорожников планируется открыть клинику сети "Медгард", которая будет первой в Москве.

ООО "Медгард", по  данным ИАС Seldon.Basis, было создано в 2006 году. Компания зарегистрирована на ул. Гагарина, 20б. Уставный капитал - 10 тыс. руб., выручка за 2020 г. - 796 млн руб. чистая прибыль - 49,8 млн рублей. Генеральным директором ООО является Александр Сонис. Совладельцами выступают ОАО "Синко" Эдуарда Мнацаканяна - 87%, Медицинский университет "Реавиз" - 11%, Самарский государственный медицинский университет - 2%.

По данным сайта "Медгарда", сейчас в сеть входит девять клиник в восьми городах: Самаре, Оренбурге, Саратове, Пензе, Ульяновске, Тольятти, Энгельсе и Набережных Челнах.

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