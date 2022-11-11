Просто и понятно о важном: билайн внедряет "ясный язык" для клиентов с особенностями восприятия информации

Оператор билайн продолжает развивать повестку инклюзии и равных прав, совершенствуя собственные сервисы и делая их доступными для клиентов. Оператор перевел основные договоры услуг связи и материалы о компании на "Ясный язык" (легкая для чтения и понимания информация), чтобы сделать важные документы и сообщения для клиентов максимально простыми и понятными для восприятия.

Концепция "ясного языка" активно развивается в мире: дублирование или "перевод" документации и текстов на ясный язык предназначены для всех, у кого по разным причинам недостаточно хорошо сформирован навык чтения и способность понимать тексты с юридической терминологией. Основная аудитория "ясного языка" — люди с ментальными особенностями, дислексией, миграционным опытом. По данным ВОЗ, аудитория пользователей с дислексией — особенностями при чтении или письме — составляет порядка 700 миллионов человек в мире, в России — почти у 12% населения. Облегченный формат письменных юридических текстов также будет полезен клиентам старшего возраста и молодым людям, только начинающим свой путь подписания важных финансовых документов, — в общей сложности порядка 25% населения страны.

Ясный язык способствуют не только более полному восприятию и пониманию информации, но и оберегает получателя информации от ошибок из-за неверной интерпретации предоставленной ему информации, от ее полного игнорирования ввиду мотивационного или иных барьеров, а также в широком контексте — от манипуляций, обмана, мошенничества и введения в заблуждение.

"Мы рады, что компании, подписавшие Национальный инклюзивный договор, демонстрируют такой высокий уровень вовлеченности. Сейчас важно внедрять самые передовые практики, повышающие комфорт и доступность пользования услугами в различных областях. Сегодня связь является важнейшей составляющей нашего общества, и практики, которые внедряет компания билайн, имеют большой потенциал для создания новых трендов для бизнеса и повышения качества жизни для людей с инвалидностью и других уязвимых групп. Широкое внедрение практики "ясного языка" позволит потребителям самостоятельно разобраться в сложной терминологии, например, в условиях банковского кредита, медицинских предписаниях, юридических документах. Возможность в полной мере осознавать свои права и обязанности, прописанные в договорах и условиях предоставления услуг, будет способствовать повышению финансовой грамотности населения, а также формированию равного доступа к социальной и экономической жизни для людей с особенностями здоровья", — отметил директор дивизиона "Качество жизни" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Пироженко.

"Адаптация сервисов под концепцию "ясного языка" — очень важный шаг, позволяющий масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей. Для билайн эта повестка реализуется прежде всего посредством технологий связи — мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью — в фокусе нашего особого внимания и заботы. Стремление компании к прозрачности и равному доступу ко всем услугам остается в приоритете", — прокомментировала руководитель по устойчивому развитию билайн Евгения Чистова.

"Мир не делится на людей с инвалидностью и без нее. Мы все очень разные, и каждый может в чем-то разбираться лучше или хуже. Не вся информация нам одинаково понятна. Сделать услуги и сервисы доступными для всех людей — прекрасная цель, показывающая социальную ответственность любого бизнеса или сервисной организации. Делая свои услуги доступными для людей с особыми потребностями, они не только делают доброе и очень нужное дело, но и значительно увеличивают число своих клиентов, это хорошо понимают во всем мире уже много лет. В нашей стране за последние годы происходит множество прекрасных изменений, делающих мир доступным для людей с любыми особенностями в развитии", — отметил руководитель центра реабилитации инвалидов детства "Наш Солнечный Мир", член Экспертного совета министерства просвещения РФ, член Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы РФ "Доступная Среда" Игорь Леонидович Шпицберг.

Напомним, что билайн стал одной из первых российских компаний, системно развивающих практики инклюзивного сервиса, разработки продуктов и услуг, соответствующих принципам доступности и универсального дизайна, а также принципы равных возможностей при трудоустройстве. С 2007 года компания стремится не только воплощать в жизнь соответствующие технологические инновации, но и создавать новые стандарты восприятия повестки в обществе — через доверительное взаимодействие с инклюзивным сообществом, мероприятия и коммуникационные кампании, поддержку перспективных проектов.

За это время была создана единая экосистема доступных сервисов Билайн.Инклюзия, включающая собственные и партнерские решения и технологии для клиентов с инвалидностью, развита система инклюзивного трудоустройства Everland — платформа обучения востребованным цифровым профессиям, осуществлялась поддержка проектов и разработок, формирующих новые направления в медицине и реабилитации с помощью высоких технологий, развивалась цифровая инфраструктура населенных пунктов и осуществлялась поддержка общественных мероприятий, направленных на развитие инклюзивных подходов. В 2022 билайн одним из первых подписал Национальный инклюзивный договор и присоединился к проекту "Открыто для всех".