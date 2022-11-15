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Экономика и бизнес

В конце ноября пройдет всероссийская онлайн-конференция "Зубастый маркетинг и продажи 2022"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие по маркетингу, трафику и продажам пройдет 29 ноября — 1 декабря 2022 года. Участники смогут узнать, какие площадки использовать для продвижения после ухода крупных сервисов с рынка и как удержать позиции на рынке, который сильно штормит.

Первый день будет посвящен рекламе и трафику, второй — маркетингу, аналитике и брендингу, третий — продажам, аналитике и CRM. Спикеры маркетологи-практики выступят с подробными докладами, которые построены на основании реализованных кейсов с марта 2022 года. В программе конференции все доклады построены на основе кейсов с раздаточными материалами от спикеров.

В числе спикеров:

  • Семен Теняев — российский IT-предприниматель, инвестор, основатель социальной сети TenChat;
  • Дмитрий Кот — директор агентства "Убедительный Маркетинг", входит в топ-40 ключевых персон российского рынка digital-маркетинга и веб-разработки;
  • Александр Монахов — маркетинг- и контент-директор TexTerra с 20+ летним опытом работы редакционным руководителем в самых популярных российских медиа-журналов);
  • Ирина Максимова- стратегический маркетолог, специалист по контекстной рекламе в Я.Директ, опыт работы в 150+ проектов, автор курсов, тренингов, вебинаров, мастер-классов и статей по контекстной рекламе и маркетингу, тренер онлайн-университетов;
  • Дмитрий Фердман — руководитель клуба поддержки специалистов по трафику от digital-университета "Точка доступа" и другие.

На конференции можно будет узнать:

  • как стартапу успешно упаковать бизнес и собирать первые заказы уже через две недели;
  • как запустить продажи одновременно на Оzon + ЯндексМаркет + Aliexpress + СберМегаМаркет;
  • мощная лидогенерация с помощью YouTube: кейс "Как мы привлекли 150 000 подписчиков за месяц и продали онлайн курс на 5 млн рублей";
  • кейс по платформе "Пульс": как заменить запрещенные сети на разрешенные и получить результат;
  • кейс Bronevik.com: продвижение бренда в период ухода иностранных аналогов с российского рынка;
  • Wildberries площадка, где мы успешно продаем все: от еды для собак до вибрирующих игрушек для взрослых и многое другое.

На сайте конференции также можно проверить свой уровень по знанию маркетинга.

По вопросам регистрации и приобретения билетов: kosatka-marketing.ru/proekty/konferencii/zubastyj-marketing-i-prodazhi-2022.

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