Областные депутаты приняли бюджет региона в первом чтении

Во вторник, 15 ноября, под председательством Геннадия Котельникова состоялось пленарное заседание Самарской губернской думы, в котором принял участие губернатор региона Дмитрий Азаров. Основным вопросом повестки стало обсуждение проекта бюджета на следующий год и плановый период 2024–2025 годов.

"Сегодня на повестке - важнейшие вопросы, в значительной степени определяющие будущее региона на ближайшие годы. Нам с вами предстоит обсудить, каким будет бюджет Самарской области в 2023, 2024 и 2025 годы, принять его в первом чтении", - обратился глава региона к депутатам в начале заседания.

Напомним, по инициативе губернатора до того, как проект бюджета поступил на рассмотрение регионального парламента, на расширенном заседании правительства состоялось, по традиции, широкое общественное обсуждение основных статей расходов. Участие в нем приняли депутаты Самарской губернской думы, главы муниципалитетов, представители общественных организаций, активные граждане.

"Совместно мы определили ключевые моменты, важные для жизни и развития региона, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Принимая главный финансовый документ, мы должны основываться на пожеланиях жителей Самарской области, руководствоваться важнейшими целями, которые сегодня стоят перед всей страной".

По мнению главы региона, общественное обсуждение проекта бюджета Самарской области позволяет сделать главный финансовый документ еще более качественным, отвечающим стремлениям граждан и задачам развития региона в современных условиях.

"Думаю, что мы сегодня можем принять решение в первом чтении и двигаться вперед к окончательному принятию бюджета. Безусловно, в ходе формирования в дальнейшем мы дополнительно вернемся к наказам избирателей, которые высказаны депутатскому корпусу, обсудим эти вопросы более подробно, - отметил Дмитрий Азаров. - Убежден, что мы сформируем оптимальный бюджет в нынешних условиях, достаточно непростых".

Основные параметры бюджета обсудили накануне и на заседании профильного комитета, где были рассмотрены все вопросы, поступившие от парламентариев. Доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 191 млрд 916 млн рублей, расходы - 217 млрд 009 млн рублей.

Основными источниками доходов областного бюджета по-прежнему остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2023 год составил 191 млрд 885 млн рублей. Пока проект бюджета сформирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета, в связи с тем, что главный финансовый документ страны еще не принят.

Бюджет региона социально ориентированный - более 60%от общего объема расходов пойдет на финансирование социальных отраслей экономики: социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура. На них направлено 132 млрд рублей. Значительные средства направляются на поддержку социально-незащищенных слоев населения, семей, имеющих детей, и других категорий граждан.

"Счетной палатой Самарской области подготовлено положительное заключение. Мы считаем, что проект областного бюджета сбалансирован", - подчеркнула руководитель ведомства Елена Дуброва.

Дополнительных вопросов ни у кого из депутатов не возникло. Финансовый документ Самарской области на следующий год утвержден в первом чтении. Теперь депутатам в течение трех дней предстоит внести свои предложения на рассмотрение.

"Сегодня мы приняли в первом чтении бюджет Самарской области на следующую трехлетку. Хочу отметить, что, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, в бюджете удалось сохранить социальную направленность. 2/3 бюджета (более 60%) идет на социальные расходы - образование, здравоохранение, социальные выплаты. Очень радует, что эта тенденция сохраняется из года в год. За последние 4 года только по отрасли здравоохранения построены 110 новых учреждений - это и ФАПы, и крупные госпитали, и больницы. Отремонтировано около 200 медицинских учреждений. Важно, что последовательно уделяется большое внимание развитию первичной медицинской помощи. По всем социальным сферам - образование, здравоохранение, культура - в 2023 году не только не снижается финансирование, но и увеличивается. И в то же время бюджет Самарской области - это бюджет развития. Мы заложили и сохраняем общую тенденцию развития. Перед нами стоят очень серьезные задачи, и мы справимся во благо жителей Самарской области", - подчеркнул председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"Работа с главным финансовым документом региона начата носит кропотливый, конструктивный характер. За это отдельные слова благодарности губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, правительству Самарской области. Условия, в которых приходится работать с проектом бюджета, простыми не назовешь. Но давление извне только закаляет, стимулирует к динамичному развитию. В действии остались все программы, социальные обязательства выполняются, регион набрал обороты по устойчивому экономическому развитию. Мы сократили уровень госдолга, увеличили темпы инфраструктурного строительства, смогли нарастить социальные обязательства. Проект бюджета на 2023 и последующие годы полностью ориентирован на дальнейшее выполнение всех обязательств с учетом современных реалий", - подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" в областном парламенте Александр Живайкин.

Руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов назвал бюджет сложным, но отметил, что несмотря на это, получилось увеличить расходную часть по многим позициям. "Например, по социальной сфере на 10 млрд руб., с 46 млрд до 56 млрд. Это значит, что бюджет по-прежнему социально ориентирован. Надеемся, что жители Самарской области почувствуют нашу заботу", - отметил Александр Степанов.

"Правительство региона, министерство финансов проделали огромную работу по финансовому обеспечению всех социальных обязательств. Нет сомнений, что будут обеспечены финансированием все программы дальнейшего развития нашего региона", - добавил руководитель фракции "Новые люди" Роман Маркаров.

"Для нас важна была дискуссия и понимание того, что это бюджет развития. Несмотря на разные сценарии - базовый, консервативный - все-таки мы считаем, что это бюджет развития, он учитывает исполнение всех обязательств по социальному блоку, по образованию, которые были в предыдущем году, - отметил руководитель фракции "Справедливая Россия-Патриоты-За правду" Михаил Маряхин. - Мы видим профессиональное отношение к бюджету, мы видим, что наш регион с этим бюджетом будет продолжать развиваться".

Губернатор Дмитрий Азаров по итогам заседания регионального парламента отметил: "Я считаю, что нам удалось верно и профессионально спрогнозировать ситуацию, представить оптимальные параметры бюджета, который сегодня поддержан депутатским корпусом, спасибо за это. Бюджет в первом чтении принят. Приступаем к формированию бюджета в окончательном виде, дополнительно отработаем с депутатами и наказы избирателей".