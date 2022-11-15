В Самарской области школьники познакомились с профессией будущего

Самарский государственный технический университет в рамках профориентационной работы познакомил шестиклассников самарской школы № 02 с возможностями, которые предоставляет учебное заведение.
Педагог-навигатор Ирина Геннадьевна Дикарева рассказала, что в текущем учебном году благодаря участию в проекте "Билет в будущее" школа №102 наладила сотрудничество с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королева и Самарским государственным техническим университетом.
В период школьных каникул ученики 6 классов посетили профессиональную пробу "Специалист по аддитивным технологиям" в СамГТУ. Школьники познакомились с компетенцией, включающей умение выполнять проектирование объектов и их производство с помощью 3D-принтеров.
"Ребята погрузились в увлекательный процесс разработки собственной модели брелоков. Идеи так и витали в воздухе, хотелось создать уникальный объект. А сам процесс производства изделия хотелось ускорить - так не терпелось увидеть результаты творческого порыва", - поделилась Ирина Геннадьевна.
Пока ждали готовых изделий, ученикам рассказали о применении аддитивных технологий в современной жизни. Профессия специалиста по аддитивным технологиям не принадлежит к какой-то конкретной отрасли промышленности, что делает ее очень востребованной. Восторг ребят от знакомства с профессией усилился, как только в руках оказались брелоки и фигурки.
Участники проекта поделились своими впечатлениями. "Я и раньше собирался выбрать профессию, связанную с IT, а после опыта работы с 3D-принтером понял, что специалисты будут нужны разным предприятиям", - рассказал ученик 6 класса 102-й школы Герман Парсин.
"Сегодня мы делали модели подвески, а ведь можно разработать и ювелирные изделия, проверить, как они выглядят до производства. Жду того момента, когда можно будет печатать дома. Для этого принтеры надо совершенствовать. А пока восхищаюсь игрушками с подвижными деталями, которые целиком распечатали в университете" - признается ученица 6 класса школы № 102 Дарья Левина.
Участники профессиональной пробы "Специалист по аддитивным технологиям" на базе Самарского государственного технического университета продолжили занятие 3D-моделированием в рамках внеурочной деятельности, организованной в школе №102. Теперь разработка чертежей приобретает практически ориентированное направление.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.