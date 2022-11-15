В Самарской области школьники познакомились с профессией будущего

Самарский государственный технический университет в рамках профориентационной работы познакомил шестиклассников самарской школы № 02 с возможностями, которые предоставляет учебное заведение.

Педагог-навигатор Ирина Геннадьевна Дикарева рассказала, что в текущем учебном году благодаря участию в проекте "Билет в будущее" школа №102 наладила сотрудничество с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королева и Самарским государственным техническим университетом.

В период школьных каникул ученики 6 классов посетили профессиональную пробу "Специалист по аддитивным технологиям" в СамГТУ. Школьники познакомились с компетенцией, включающей умение выполнять проектирование объектов и их производство с помощью 3D-принтеров.

"Ребята погрузились в увлекательный процесс разработки собственной модели брелоков. Идеи так и витали в воздухе, хотелось создать уникальный объект. А сам процесс производства изделия хотелось ускорить - так не терпелось увидеть результаты творческого порыва", - поделилась Ирина Геннадьевна.



Пока ждали готовых изделий, ученикам рассказали о применении аддитивных технологий в современной жизни. Профессия специалиста по аддитивным технологиям не принадлежит к какой-то конкретной отрасли промышленности, что делает ее очень востребованной. Восторг ребят от знакомства с профессией усилился, как только в руках оказались брелоки и фигурки.

Участники проекта поделились своими впечатлениями. "Я и раньше собирался выбрать профессию, связанную с IT, а после опыта работы с 3D-принтером понял, что специалисты будут нужны разным предприятиям", - рассказал ученик 6 класса 102-й школы Герман Парсин.

"Сегодня мы делали модели подвески, а ведь можно разработать и ювелирные изделия, проверить, как они выглядят до производства. Жду того момента, когда можно будет печатать дома. Для этого принтеры надо совершенствовать. А пока восхищаюсь игрушками с подвижными деталями, которые целиком распечатали в университете" - признается ученица 6 класса школы № 102 Дарья Левина.

Участники профессиональной пробы "Специалист по аддитивным технологиям" на базе Самарского государственного технического университета продолжили занятие 3D-моделированием в рамках внеурочной деятельности, организованной в школе №102. Теперь разработка чертежей приобретает практически ориентированное направление.