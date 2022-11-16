В Самаре компания попала в "черный список", сорвав контракт с заводом "Кузнецов"

ПАО "ОДК-Кузнецов" обратилось в самарскую антимонопольную службу с требованием включить ООО "ГАЛИКА-МЕТ" в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной завод указал срыв контракта на 407 млн рублей.

В начале марта 2021 г. завод "Кузнецов" заключил с компанией "ГАЛИКА-МЕТ" контракт на поставку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию комплекса технологического оборудования. Поставщик должен был выполнить его до 1 апреля 2022 г.

Однако в середине марта компания сообщила о форс-мажорных обстоятельствах из-за наложенных ограничений на экспорт оборудования на территорию России из стран Евросоюза. При этом документов, удостоверяющих наступление указанных обстоятельств, выданных соответствующим государственным органом, общество не представило.

К началу сентября 2022 г. оборудование заказчику так и не поступило, и ПАО "ОДК-Кузнецов" приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

"На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Самарское УФАС России включило ООО "ГАЛИКА-МЕТ" в РНП сроком на два года", — отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.