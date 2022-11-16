Александр Живайкин: "Самбо - это наше достояние, наш национальный вид спорта"

В среду, 16 ноября, депутаты областного парламента под руководством заместителя председателя Самарской губернской думы, руководителя фракции "Единая Россия" Александра Живайкина посетили школу №165 в поселке Прибрежный и открытый турнир по самбо в Тольятти.

Выездное мероприятие по вопросам реализации федерального партийного проекта "Za самбо" и проекта "Самбо в школу" было организовано в рамках Всероссийского дня самбо.

По статистике, в Самаре более 3000 жителей занимаются самбо. Этот вид единоборства появился в нашей стране в 30-х годах прошлого века и объединил в себе несколько десятков народных единоборств. Сегодня самбо признано национальным и приоритетным видом спорта России.

В Самарской области есть много титулованных спортсменов, в том числе победители и призеры чемпионата Европы, мировых и европейских первенств. Сегодня раскрыть потенциал этого вида спорта помогают специальные проекты - федеральный партийный проект "Za самбо" и проект "Самбо в школу".

Отметим, что в 2022 году этот проект стартовал в шести школах губернии. В спортивной секции школы №165 пос. Прибрежный с профессиональными тренерами занимается более 100 ребят. Здесь в рамках проекта появились борцовские ковры, экипировка и баннеры.

В школах, которые присоединились к проекту, появились дополнительные уроки физкультуры - обучение основам самбо, приемам самозащиты. А вечером занятия организуются уже для подготовленных ребят, которые прошли базовую подготовку.

Во Всероссийский день самбо в школе прошла торжественная церемония посвящения в самбисты. Ребята произнесли слова клятвы, пообещав воспитывать в себе ответственность, учиться преодолевать трудности и помогать слабым, уважать своих друзей и спортивных соперников.

Затем депутаты отправились в Школу самбо Тольятти, которая уже подготовила более 100 мастеров спорта, а три жителя Автограда стали чемпионами мира и Европы.

В тольяттинском Дворце спорта "Волгарь" заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин и депутат областного заксобрания Владимир Бокк дали старт открытому турниру, который традиционно проходит в День самбо. Победители спортивных состязаний представят наш регион на первенстве Приволжского федерального округа.

"Самбо - это наше достояние, наш национальный вид спорта. Благодаря партийному проекту "Za самбо" начинается новая страница истории этого единоборства. Мы приложим все усилия, чтобы на территории Самарской области этот проект развивался, чтобы дети имели возможность освоить навыки самообороны, смогли постоять за себя, выросли сильными духом и телом", - описал перспективы Александр Живайкин.

Проект "Za самбо" был создан только в июле, но уже сегодня в планах на 2023 год - приобщить к этому виду спорта 1300 детей из 22 общеобразовательных школ региона.

Реализацию проекта на федеральном уровне координирует президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, председателем общественного совета стал секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Начата работа по строительству и оснащению спортивных залов, в том числе и в школах. До конца 2026 года в стране планируется открыть пять тысяч залов самбо.