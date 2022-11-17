В губернской думе обсудили бюджетные проектировки на развитие промышленности Самарской области

В четверг, 17 ноября, в Самарской губернской думе под председательством Андрея Мурзова прошло заседание комитета думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи.

Депутаты Роман Балтер, Светлана Бескоровайная, Владимир Бокк, Алексей Иванов, Михаил Усов и Игорь Фоменко обсудили принятый в первом чтении проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", уделив особое внимание информации о реестре расходных обязательствах отраслевых министерств Самарской области.

По словам министра промышленности и торговли Самарской области Андрея Шамина, на 2023–2025 годы объем бюджетных ассигнований регионального минпромторга составит 1,9 млрд рублей: 2023 г. - 758 млн руб., 2024 г. - 657 млн руб., 2025 г. - 497 млн рублей.

2,5 млрд руб. в 2023-2024 гг. направят на ликвидацию источника накопленного экологического вреда на территории "Средневолжского завода химикатов" в Чапаевске. Это станет одним из центральных направлений расходов отраслевого министерства. Из федерального бюджета на эти цели поступит 2,2 млрд руб., софинансирование из областной казны составит 148 млн руб. в следующем году и 111 млн руб. - в 2024 году.

667 млн рублей направят на финансирование госпрограммы Самарской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности до 2025 года", со следующей разбивкой по годам: 2023 г. - 257 млн руб., 2024 г. - 219 млн руб., 2025 г.- 191 млн рублей.

Эти средства будут направлены на предоставление субсидий региональному центру компетенций в сфере производительности труда Самарской области в объеме 9,5 млн рублей ежегодно, предоставление субсидий государственному фонду развития промышленности Самарской области - в 2023 г. 216 млн руб., в 2024 г. 203 млн руб., в 2025 г. 181 млн руб., а также предоставление субсидий предприятиям на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в том числе с испытанием опытных образцов в объеме 6 млн рублей ежегодно.

В рамках выполнения госпрограммы Самарской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" на 2014–2025 гг. будут предоставлены субсидии на переоборудование транспортных средств для использования природного газа в качестве газомоторного топлива, а также выделятся средства на строительство и реконструкцию АГНКС. Из областного бюджета на это направят в 2023 г. - 103 млн руб., в 2024 г.- 70 млн руб., в 2025 г. - 51 млн рублей.

Проектом закона предлагается предусмотреть финансирование госпрограммы Самарской области "Доступная среда в Самарской области": 15 млн руб. на 2023 г. и по 21 млн руб. на 2024 и 2025 гг. Эти средства пойдут на реализацию мероприятий по сохранению рабочих мест для инвалидов.

Продолжится финансирование мероприятий по оплате целевого обучения по образовательным программам высшего образования в объеме 1,3 млн руб. ежегодно.

Средства в размере 141,3 млн руб. на 2023–2025 гг. будут выделены на предоставление местным бюджетам дотаций на стимулирование качества управления муниципальными финансами в части роста налогового потенциала территорий в связи с осуществлением нефтедобычи.

По информации министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте регионального бюджета областному министерству труда, занятости и миграционной политики на реализацию трех государственных программ, составляет 833 млн руб., в том числе на обеспечение деятельности центров занятости - 622 млн рублей.

Основная часть этих средств в размере 89 млн руб. запланирована на реализацию государственной программы Самарской области "Содействие занятости населению", в рамках которой осуществляются мероприятия активной политики занятости, предоставляются выплаты молодым специалистам и наставникам, проводятся социально-значимые мероприятия и конкурсы профмастерства.

Около 8 млн руб. заложены на реализацию госпрограммы Самарской области "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом".

Также порядка 1,7 млн руб. предусмотрены на реализацию государственной программы "Доступная среда".

Помимо этого, из федерального бюджета ожидается поступление 3,5 млрд руб.: 1 млрд руб. - субвенции на соцвыплаты и 2,5 млрд руб. на программу дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда (профобучение и общественные временные работы). Еще 350 млн руб. планируется получить из федерального бюджета на модернизацию службы занятости.

На выполнение расходных обязательств министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в 2023–2025 гг. в проекте областного бюджета заложено 7,4 млрд рублей. Из них 3,9 млрд руб. - на поддержку инвестиционной деятельности, 2,2 млрд руб. - на развитие инновационной деятельности, 220 млн руб. - на поддержку предпринимательства, 212 млн руб. - на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Департаменту информационных технологий и связи Самарской области на очередную трехлетку предусмотрены средства в общем объеме 10,3 млрд рублей. На мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики - по 2 млн руб. ежегодно, на мероприятия по защите информации, составляющей государственную тайну, на объектах информатизации департамента: в 2023 г. - 277 тыс. руб., в 2024 г. - 77 тыс. руб., в 2025 г. - 389 тыс. рублей.

Также средства предусмотрены и на реализацию 4 госпрограмм Самарской области в 2023-2025 гг. - "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" - 1,1 млрд руб., "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 гг.)" - 6,9 млрд руб., "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области" на 2014-2024 гг." - 250 млн руб., "Развитие жилищного строительства в Самарской области" - 103,5 млн рублей.

Депутаты сочли целесообразным рекомендовать думе принять главный финансовый документ Самарской области на 2023–2025 годы.

"Комитет заслушал доклады профильных министерств и департамента, являющихся главными распорядителями бюджетных средств. Мы видим, что бюджет сверстан оптимально. Он является социально направленным. Все депутаты нашего комитета поддержали законопроект единогласно. Рекомендуем его к принятию во втором и окончательном чтении", - прокомментировал председатель парламентского комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов.